Hopfgarten – Mit den „Gipfelgenüssen“ – einem Abend mit Kammermusik und Kulinarik auf dem Gipfel der Hohen Salve – wurde kürzlich das 23. Hopfgartner Kammermusikfest abgeschlossen. Die Veranstalter können zufrieden Bilanz ziehen: sehr gut besuchte Konzerte, großartige internationale Musiker und ein spannendes Programm, das sich zwischen Barock und Kompositionen des 20. Jahrhunderts erstreckte.

Das Kammermusikfest 2017 („Große Meister und neue Klangwelten“) brachte einige Premieren. Erstmals gehörte ein eigener Konzertabend ganz der jungen Generation: Beim „Jungen Auftakt“ begeisterten fünf talentiert­e Musiker mit Elan, Spiel­freudigkeit und jugendlicher Leichtigkeit – u. a. die junge Westendorfer Klarinettistin Johanna Gossner.

Eine Premiere feierte auch die in Hopfgarten und Graz lebende Flötistin Heide Wartha, die u. a. mit Beethovens 1. Symphonie in Kammermusikfassung brillierte. Begeisterung gab es für das Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche mit dem italienischen Flötisten Massimo Mercelli und einem besonders spannenden Programm zwischen „barock und modern“. Weitere Höhepunkte neben großen „Klassikern“ der Kammermusik wie Schumanns Klavierquintett op. 44 waren die Uraufführung von Don Jaffés „Gefühle mit Brahms“ und die Begegnung mit dem heute fast vergessenen Erwin Schulhoff, der in seiner Musik in den 1920er- und 1930er-Jahren spielerisch E-Musik, Jazz, Avantgarde und die Musik der Moderne verband.

Nun laufen bereits die Planungen für das kommende Jahr. Das 24. Kammermusikfest Hopfgarten wird vom 23. August – 1. September 2018 über die Bühne gehen, Infos demnächst auf www.kammer­musikfest.com. (TT)