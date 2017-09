Von Christiane Fasching

Innsbruck – Sofia Gubaidulina könnte ausgiebig von früher erzählen: etwa von jenem Moment im Jahr 1959, in dem Dmitri Schostakowitsch sie bestärkte, den „musikalischen Irrweg“, den ihr die Prüfungskommission in Moskau attestierte, auf keinen Fall zu verlassen. Oder von den mageren Jahren, in denen sich die im tatarischen Kasan aufgewachsene Komponistin mit dem Schreiben von Filmmusik über Wasser hielt, weil ihre – von der sowjetischen Avantgarde geprägte – Klangsprache beim Regime auf taube Ohren stieß. Schön wäre auch die Geschichte von der Begegnung mit Gidon Kremer, der sie Anfang der 1980er dazu animierte, ein Violinkonzert zu komponieren, das ihren Erfolg im Westen ebnen sollte.

Doch Sofia Gubaidulina, die 85-jährige Grande Dame der Neuen Musik, schaut nicht so gerne zurück. „In meinem Alter habe ich nur noch Sehnsucht nach der Zukunft“, ließ sie Matthias Osterwold, den Künstlerischen Leiter der Klangspuren, wissen. Schmunzelnd erzählt Osterwold diese Episode beim Klangspuren-Café am Dienstag, bei dem die diesjährige Composer in Residence Einblicke in ihr Schaffen gab, für das sie unter anderem mit dem japanischen Praemium Imperiale, dem Europäischen Kulturpreis oder dem Goldenen Löwen der Biennale ausgezeichnet wurde.

Ihr vermeintlicher „Irrweg“ war also goldrichtig. Gubaidulinas Kompositionen, die von musikalischen Kontrasten leben und an ein poetisch-expressives Selbstgespräch gemahnen, haben ihr zu weltweitem Ruhm verholfen und werden von Dirigenten-Größen wie Simon Rattle, Christian Thielemann oder Gustavo Dudamel zum Klingen gebracht. Doch bei all dem Ruhm ist die zierliche Dame, die seit 1992 in einem Dorf in der Nähe von Hamburg lebt, bescheiden geblieben. Mit zarter Stimme entschuldigt sie sich für ihr „schlechtes Deutsch“, um dann – mit einnehmendem russischem Akzent – von ihrem Kindheitstraum zu erzählen, der sie bis heute begleitet. „Mich hat immer interessiert, was in den tiefsten Schichten unserer Seele verborgen liegt. Das wollte ich ans Tageslicht bringen“, sagt Gubaidulina, die ihr „inneres Fenster zum Selbst“ bis heute mit der Musik zu öffnen versucht. Instrumente wie das traditionelle Bajan oder das von ihr so geschätzte Schlagzeug nimmt sie als Persönlichkeiten wahr, als Stimmen mit unzähligen Stimmungen.

Die Klangspuren, die heuer unter dem Motto „Noch Fragen? Any Questions?“ stehen, widmen Gubaidulinas noch immer unvollendetem Werk einen umfangreichen Schwerpunkt (siehe oben), der mit der österreichischen Erstaufführung von „Glorious Percussion“ beginnt – das 2008 entstandene Konzert für Schlagzeugensemble und Orchester wird beim heutigen Eröffnungskonzert im Knappensaal in Schwaz vom Tiroler Symphonieorchester Innsbruck und fünf Solo-Schlagzeugern zum Besten gegeben. Und mit ihnen will sich Gubaidulina nach der gestrigen Probe noch austauschen, den Round Table mit einer Handvoll Journalisten schiebt sie dafür zunächst beiseite. Das dargebotene Bild ist schön: Flankiert von einem gigantischen Schlagwerk diskutiert Gubaidulina mit den jungen Musikern die Essenz ihrer Komposition – dass in ihren Knochen bereits stundenlange Proben stecken, schiebt sie beiseite, bis ihr Körper rebelliert und nach einer Pause schreit. Das Pressegespräch fällt aus – nicht aus Divenhaftigkeit, im Gegenteil. Gubaidulina stellt lieber ihre Musik als sich selbst ins Zentrum.