Von Christine Peham

Schwaz – Unter der frechen Ansage „Any Questions?“, was als rhetorische Frage mit „Noch Fragen?“ übersetzt werden kann, verschieben die Klangspuren in ihrer 24. Auflage als Selbstverständlichkeit die Geschlechterproportionen in ihrer diesjährigen Programmierung und reihen sich damit nahtlos in den Tiroler Kultursommer der Frauenschwerpunkte (Festwochen der Alten Musik, „Reichlich Weiblich“ im Treibhaus) ein. Rund um die Grande Dame der Neuen Musik, Sofia Gubaidulina als Composerin in Residence, wurde ein hochkarätiges, sehr ansprechendes Festivalprogramm auf die Beine gestellt, das sich weit über die Szenen- und Landesgrenzen sehen lassen kann.

Drei Komponistinnen standen am Eröffnungsabend mit drei österreichischen Erstaufführungen unter Mitwirkung des Tiroler Symphonieorchesters auf dem Programm, wobei der Abend auf Gubaidulinas Konzert für Schlagzeugensemble und Orchester „Glorious Percussions“ hinsteuerte, das mithilfe des Ensembles Studio Percussion Graz realisiert wurde. Dem durchkomponierten, besonders farbenreichen Werk merkt man an der verwendeten Schlagwerkpalette die Verehrung der Komponistin gegenüber dem Instrumentarium ebenso wie ihren Humor an: Da wechselt ein jazziger Dialog zwischen Kontrabass und Udu mit einem choreografischen Schlagabtausch auf großen Rahmentrommeln ab, magisch schwillt der Klang der Celesta gemeinsam mit gläsernen Chimes und Glockenspielen zum großen Finale in der Schlussszenerie an.

Bereits im ersten Teil entführte Cathy Millikens Werk „Earth Plays“ auf eine „klang­archäologische“ Reise an Schauplätze nach Island, dem antiken Griechenland, Japan und in die USA. Die Klangwelten und -eigenschaften der Orte ließ Milliken teils lautmalerisch, teils gestisch erzeugen und für diesen Abend eindrucksvoll von der Mezzosopranistin Jessica Aszodi interpretieren. Sarah Nemtsovs „scattered ways“ („zerstreute Richtungen“) eröffneten den Abend, deren Titel gemäß glimmende Funken entzündet wurden, die sich unterschiedlicher Effekte aus den Instrumentengruppen bedienten. Basierend auf den Einwürfen des Spielzeugklaviers, von Dirigent Jonathan Stockhammer selbst in Szene gesetzt, trat zunehmend Spannung auf, je weiter man in das Klang- und Ideenspektrum Nemtsovs vorrückte. Das Tiroler Symphonieorchester zeigte sich mit Spielfreude den neuen Klängen aufgeschlossen und ließ sich schließlich vom Schlagzeug­ensemble „Studio Percussion Graz“ vollends mitreißen. Ein wahrlich gelungener Auftakt, der keine Fragen mehr offenließ, sondern große Lust auf mehr machte.