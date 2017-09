Landeck – „Das war schon ein Glücksfall“, erinnert sich Mathias Thurner. Die Stimme der Oberländer Hardrock-Formation Silius meint damit die beiden größten Erfolge der Band im Jahr 2015: Da gewannen sie das Wacken-Metal-Battle und den Metalchamp. „Danach gab es Auftritte eben beim großen Wacken-Open-Air, bei den MetalDays in Slowenien oder auch beim Nova Rock.“ Die vielen Live-Auftritte an den Wochenenden im professionellen Rahmen haben sich für Mathias, Ralph (Drums), Haui (Lead Guitar), Mex (Rhythm Guitar) und Martin (Bass) bezahlt gemacht: Nun liegt die erste CD der Oberländer vor. Am 23. September wird im Alten Kino Landeck die Debüt-CD „Hell Awakening“ mit elf eigenen Titeln, die in Deutschland eingespielt wurden, vorgestellt. Mit auf der Bühne werden VolBoat und Tulsadoom stehen. (pascal)