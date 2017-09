Kufstein, Erl – Nach der Sommerpause laufen nun die letzten Proben für die Aufführung des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart: Der Kufsteiner Singkreis wird gemeinsam mit drei weiteren Chören, Orchester und international besetzten Solisten das Werk in Erl aufführen. Am 17. September um 18 Uhr werden sich dann 160 Sänger und Sängerinnen, 35 Musiker und vier Solisten unter der Leitung von Drummond Walker auf der großen Bühne im Erler Passionsspielhaus zu einem großen Ensemble vereinigen.

Als ehemaliger Operntenor kennt Walker Veranstaltungen dieser Größe sehr gut, als Dirigent einer so großen Produktion ist es auch für ihn ein­e Premiere. In Einzel­proben besucht er die verschiedenen Chöre, probt mit dem Orchester und den Bläsern, aber alle zusammen werden sich erst am 15. September bei der ersten gemeinsamen Probe kennen lernen. An drei Tagen wird Drummond Walker dann Chorsänger, Musiker und Solisten „auf einen gemeinsamen Nenner“ bringen, um das letzte Werk Mozarts aufzuführen. Die Mitwirkenden: Sängerinnen und Sänger des Musikvereins Rosenheim, die Chorvereinigung Erl, der Corsley Festival Choir aus England und der Kufsteiner Singkreis. Sopran: Diana Amos, Mezzo: Susan Maclean, Tenor: Markus Herzog, Bass: Daniel Lewis Williams. Begleitet wird das Großensemble vom Streichorchester des Musikvereins Rosenheim und Bläsern aus Erl und Umgebung. (hn)