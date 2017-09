Reutte – „Catulla: Jazzmusik – das ist mein Leben!” lautet der Titel eines neuen Buches, welches am Donnerstag, den 28. September, um 20 Uhr in der Kellerei in Reutte vorgestellt wird.

Seine Großmutter war es, die in ihm bereits in Kindheitstagen die Liebe zur Musik weckte. So dauerte es auch nicht lange, bis Walter Wilhelm unter dem Künstlernamen „Catulla“ bekannt wurde. Ab seinem 17. Lebensjahr war er als Berufsmusiker zehn Jahre in Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs. Aber auch später, als er einer „normalen“ Arbeit nachging, ließen die Musik und seine Gitarre den heute 84-Jährigen nicht mehr los. Nun hat er zusammen mit Anton Reichart aus Lengenwang im Ostallgäu sein Leben in einem Buch zusammengefasst. Zur Präsentation werden Überraschungsgäste und Wegbegleiter erwartet. Kurz-Lesungen aus dem Buch werden sich an diesem Abend mit musikalischen Einlagen abwechseln. Der Eintritt ist frei. (TT)