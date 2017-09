Matrei i. O. – Schon in den 1980er- und 1990er-Jahren war Jazz in Matrei regelmäßig zu hören. Im Hotel Rauter fanden Konzerte namhafter Gruppen statt, unter anderem gastierte die 1960 gegründete Barrelhouse Jazzband Wien in Matrei. Diese Tradition will die Gemeinde wieder aufleben lassen, sagt Kulturreferent Michael Riepler. „Der Gedanke ist, Kunst, Kultur und den Genuss in einem Hauben-Restaurant zu vereinen.“ Eine Veranstaltung pro Jahr ist geplant, stets im Herbst.

Den Auftakt bestreitet Lokalgröße Sara Koell, eine gebürtige Matreierin. Die Veranstaltung heißt „A Night of Swing“ und findet im Hotel Rauter statt. Termin: Freitag, 15. September, 21 Uhr. Eintritt: freiwillige Spenden. Eine Platzreservierung unter 04875/6611 oder unter info@hotel-rauter.at ist nötig.

Die Sängerin tritt gemeinsam mit Flo’s Jazz Casino im Stil der 1920er-Jahre auf und bringt einen wahren Kapazunder der Jazz-Szene mit: Florian Bramböck, Saxophonist, Komponist und mehrfacher Preisträger. Unter anderem hat der Innsbrucker 2016 den Tiroler Landespreis für Kunst erhalten.

„Es haben rund 160 Personen beim Konzert Platz. Bis jetzt haben wir schon 90 Anmeldungen“, freut sich Kulturreferent Riepler. (co)