Erl – Schon seit 41 Jahren gibt es die Veranstaltung „G’schichtn, G’spiel und G’sang“ im Erler Passionsspielhaus. 1500 Volksmusikfreunde aus nah und fern sahen und hörten im ausverkauften Haus die insgesamt neun Volksmusikgruppen aus Bayern, Oberösterreich, Salzburg und Tirol.

Teilweise waren mehrere Generationen auf der Bühne und ergänzten einander prächtig zu einem stimmigen Ganzen: von den Urgesteinen der Volksmusik wie dem Harfenduo Reitmeir-Schafferer oder den Laubensteiner Bläsern bis zu fast noch jugendlichen Mitwirkenden wie der Wengerbochmusi oder der Doiwinklmusi.

„Der Gesang und die Musik waren – auch in ihren leisesten Ausführungen – aufgrund der hervorragenden Akustik des Passionsspielhauses unverstärkt, also ohne elektronische Hilfsmittel und auch wegen der Disziplin des fachkundigen Publikums bis in den letzten Winkel gut hörbar“, urteilte ein Besucher. Krönender Abschluss: Sprecher Joch Weißbacher sang mit dem Publikum am Schluss für die Sänger und Musikanten auf der Bühne ein altes Volkslied. (TT)