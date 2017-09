Von Ursula Strohal

Innsbruck – Glocken gehen durch Kulturen, Raum und Zeit. Glocken rufen und mahnen, informieren und signalisieren, ihre funktionelle Alltagstauglichkeit weitet sich in Sakrales. Sie werden aus der Umgebung, dem Jenseits und der Tiefe gehört. Glocken geben Halt und Vertrautheit, sie ängstigen, verstören und belästigen. Die Glocke ist ein Seelenlaut, weil sie in den unendlichen Facetten individueller menschlicher Gestimmtheit tönt. Wer sie hört, legt Ureigenes in den Klang.

Vielleicht ist es neben dem öffentlichen Raum, in dem Glocken präsent sind, gerade die Bedeutungsvielfalt, die das Elektronik-Trio dark matter im Klangspuren-Projekt „metallon“ bewog, den Glockenklang per se zu erweitern, ihm auf den Grund zu gehen und dort, wo in einem Glockenspiel (Carillon) mit mehreren Instrumenten kompositorische Möglichkeiten bestehen, diese zu nutzen. Die Arbeit nahm dark matter von drei Seiten her auf: Hannes Kerschbaumer als herkömmlich ausgebildeter Komponist, Federico Campana als experimenteller Filmregisseur und -komponist sowie Andrea Beggio, Rockbassist und Elektroniker.

Die Aktionen begannen am frühen Abend mit Konzert­installationen vor der Mittelpforte des Domes zu St. Jakob. Das diffizile elektronische Klanggespinst nahm den intimen Domplatz ein, formte, wie diese Klangerzeugung es vermag, Spaltklang zu einem Ganzen, legte Bewegung in Flächen, ruhig und flirrend, introvertiert und kurzfristig pulsierend, dicht, aber nie dick gewoben. Die Zeitanzeigen der kleinen Domglocke wurden präzise eingearbeitet und erweitert, und aus dem mächtigen Angelusläuten wuchs neues Tönen in faszinierenden Spektren. Im Nachtkonzert dann das Ergründen des Ursprungs im Gotischen Keller der Hofburg, dessen besondere Räumlichkeit durch die Inszenierung dreier Instrumentengruppen und Lichteffekte betont war. Die Streicher des Kammerorchesters InnStrumenti und drei Schlagwerker verschmolzen mit den Elektronikklängen in nie offen illustrativer, forttragender Zeitlosigkeit zum fließenden Magma, die sich wandelt, bis sich das Erz eruptiv Bahn bricht und zuletzt zur Glocke wird.

Auf dem Domplatz war zuvor das Carillon zu hören, von Tom Sora, Klaus Lang und Bernhard Gander in neue Musikzusammenhänge gebracht, imponierend virtuos von Laura Marie Rueslatten gespielt. Da zeigten sich die 48-tönigen Carillons konzentriert auf das Wesen der Glocke (Sora), in dichten Flächen (Lang) und in ereignisintensivem „Gebet“ (Gander).