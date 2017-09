Völs – Schon im Jahre 1911 gab es unter der Leitung von Vinzenz Saxer den damaligen „1. Inntaler Volkstrachten-Erhaltungs- und Schuhplattlerverein Völs“. In den 50er-Jahren ist die Vereinstätigkeit dann aber vermutlich „eingeschlafen“ und ein Stück Völser Brauchtum und Kultur verloren gegangen.

Vor knapp drei Jahren jedoch versammelte sich in der Marktgemeinde nahe der Landeshauptstadt eine Handvoll Kinder, um unter der Leitung von Annemarie und Alexander Schatz den Volkstanz und das Schuhplatteln für sich zu entdecken.

Angespornt von der Erkenntnis, dass schon Anfang des 20. Jahrhunderts das Brauchtum in Völs in einem eigenen Verein gepflegt wurde, kam es nun nach fast drei Jahren Probezeit und stetigem Wachstum im August 2016 zur Neugründung.

„Unter dem Leitspruch von damals ‚Brauch und Sitt’ der Alten, wollen wir erhalten‘ möchten wir unseren Verein weiterführen“, so Obmann und Vortänzer Alexander Schatz. „Die Erhaltung und Pflege alter heimischer Traditionen und Bräuche sowie die Pflege der Volkstracht, des Volkstanzes und der Volkslieder sollen nicht in Vergessenheit geraten!“

Dabei gilt der Jugendarbeit größtes Augenmerk. Mittlerweile besteht die Jugendgruppe aus 36 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 5 und 12 Jahren, die alle mit großer Begeisterung ihre Tracht präsentieren und jeden Montag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr neue Volkstänze und Schuhplattler erlernen.

Schatz: „Jeder, der gerne das Tanzen und Schuhplatteln erlernen möchte, ist herzlich eingeladen, bei den Proben im Theatersaal vorbeizuschauen und mitzutanzen.“

Und wer den Trachtenverein Völs in Aktion sehen möchte, hat am 7. Oktober ab 10 Uhr beim 1. Völser Markttag am Parkplatz der Volksschule Völs die Möglichkeit dazu. Zu den Klängen der Jungen Böllerhofmusig aus dem Stubaital werden alte, fast schon in Vergessenheit geratene heimische Schmankerln und Handwerksprodukte bei uriger Stimmung zum Kauf angeboten.

Infos: www.trachtenverein-völs.at. (hubs)