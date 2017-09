Von Joachim Leitner

Innsbruck – „Drinking Till The Taste Is Gone“. So lange trinken also, bis sich die letzte Ahnung von Geschmack verflüchtigt hat. Das singt Dave Grohl in „Happy Ever After“, einem der besten Songs auf der neuen Foo-Fighters-Platte „Concrete And Gold“.

Solche Zeilen, denen bisweilen ernüchternde Feststellungen folgen, etwa die, dass es „keine Superhelden mehr gibt“, muss man nicht programmatisch verstehen. Aber man kann. Und man kann sie für eigene Zwecke missbrauchen. Denn sie beschreiben nur zu gut, welches Gefühl sich nach dem Durchhören von „Concrete And Gold“ breitmacht: Ermattung. Gerade weil man mit Grohl und seiner Band massivste Gitarrengebirge durchklettert und beeindruckende Mitgröhl­gipfel erklommen hat, fühlt man sich am Ende leer. „Concrete And Gold“ ist ein gutes, eingängiges Album. Keine Frage. Aber es ist auch ein Album des Zuviels. Alles Sperrige und Rotzige, alles herausfordernd Rohe wurde den elf darauf versammelten Songs ausgetrieben. Was dem – von Grohl vorab ankündigten – „fettesten Sound der Welt“ geopfert wurde, ist noch erahnbar. Beim Speed-Schrammler „La Dee Da“ zum Beispiel: Das Lied beginnt dreckig und bleibt es bis zum Schluss – in ein gängiges Format lässt er sich allerdings nicht klemmen.

So viel ungebührliche Ungestümheit ist selten auf dem neunten Album der Band. Natürlich sind die Foo Fighters schon seit gut zwei Jahrzehnten Superstars. „Concrete And Gold“ allerdings ist ihre erste Superstar-Platte. Was nur bedingt als Kompliment zu verstehen ist. Denn der aufgefahrene Bombast wirkt berechnend – und manchmal klingt er schlicht und ergreifend breiig. Justin Timberlake ist bei einem Lied im Hintergrund zu hören („Make It Right“) und Ex-Beatle Paul McCartney saß bei „Sunday Rain“ an den Drums. Wer kann, der kann.

Nennenswerten Mehrwert allerdings generieren die prominenten Mitmusikanten nicht. Das fahrig verwegene „Make It Right“ macht freilich trotzdem gehörig Spaß.

Produziert wurde „Concrete And Gold“, eine weder besonders handfeste noch herausragend gülden daherkommende Platte, von Greg Kurstin. Der wurde als Kopf der raffinierten Bläser-Elektropop-Band The Bird and the Bee bekannt – und regelte bereits Pink oder die All Saints auf radiotauglich. Raffiniert und radiotauglich sind auch viele Arrangements, die er nun für die Foo Fighters zimmerte. Die ungleich simpleren Qualitäten der Band blieben dabei mitunter auf der Strecke.