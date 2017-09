Innsbruck – Der Staub, den Ferdinand Holzmanns nächtliche Kunstaktion im Haus der Musik aufgewirbelt hat, hat sich inzwischen etwas gelegt. Wie berichtet, war der junge Musiker in der Nacht von 10. auf 11. September in „Tirols größte Kulturbaustelle“ eingestiegen – und hat den Bau ohne offizielle Genehmigung erstbespielt. Ob die Aktion, die nach Veröffentlichung eines Videos am Donnerstag online kräftig akklamiert wurde, für Holzmann ein juristisches Nachspiel haben könnte, ist aber noch unklar.

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer nannte Holzmanns Auftritt im TT-Gespräch „Aktionismus, wie wir ihn in der Kunst immer wieder erlebt haben“. Ihr falle es aber weder zu, deren Qualität zu beurteilen, noch über Konsequenzen nachzudenken. Letzteres sei die Aufgabe der städtischen Immobiliengesellschaft IIG, die Bauherr des Hauses der Musik ist. IIG-Geschäftsführer Franz Danler hält sich gegenüber der TT vorerst bedeckt. Es gebe keinen zeitlichen Druck, daher könne man das Vorgehen genau überlegen. Danler: „Einerseits ist durch die Aktion kein materieller Schaden entstanden und die Bauarbeiten konnten ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.“ Andererseits wolle man „Nachahmern nicht Tür und Tor öffnen, indem man so tut, als sei nichts passiert.“ Auf Wohlwollen stieß Holzmanns Projekt bei den Kultursprechern der Innsbrucker Grünen. Uschi Schwarzl sah ein „sympathisches Zeichen der Subkultur, das ungeahndet bleiben sollte“.

Gelassen nahm man die Aktion seitens des Tiroler Symphonieorchesters zur Kenntnis: „Wir haben nicht das Gefühl, dass uns die Erstbespielung geklaut wurde“, sagt der Leiter des Orchesterbüros Alexander Rainer. Holzmanns Auftritt sei illegal gewesen und habe ohne Publikum stattgefunden. Außerdem stehe das große Eröffnungskonzert erst an. Die Aktion sei aber ein guter Anlass, erneut zu bekräftigen, dass das Haus der Musik ein Ort der Begegnung werden soll, „an dem sparten- und genreübergreifend gedacht und gearbeitet wird“. „Dazu“, erklärt Rainer, „waren und sind auch Vertreter der Subkultur jederzeit eingeladen.“ (jole)