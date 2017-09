Lienz – Am Freitag, den 22. September, ist Johannes Thoma mit Band im Saal der Lienzer Musikschule zu Gast. Der Jazzpianist Thoma stammt aus Wien. Er studierte am Konservatorium der Stadt Wien und am Berklee College of Music. Thoma interpretiert bekannte Jazzmelodien neu und komponiert auch selbst.

In Lienz wird er mit einem internationalen Ensemble auftreten: Dazu zählen die Sängerinnen Caroline Auque aus Frankreich und Teona Mosia aus Georgien sowie der Ukrainer Ilya Alabuzhev am Bass und der Serbe Andjelko Stupar an den Drums. Das Ergebnis: sanfte Klangbilder, beschwingte Chansons im Jazz-Stil oder brasilianische Klänge mit Jazz-Einschlägen. Das Programm trägt den Titel „Colors of voices“. Beginn des Konzerts in der Musikschule ist um 20 Uhr.

Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich. Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at. (TT)