Schwaz – 66 Mann und eine junge Frau mit einer fantastischen Gesangsstimme begeisterten kürzlich das Publikum im Schwazer Stadtpark. Die Militärmusik Tirol unter Kapellmeister Oberst Hannes Apfolterer gab ein fulminantes, eineinhalbstündiges Konzert, das von den Schwazer Kiwaniern organisiert worden war.

Hannes Apfolterer aus Stumm, der Meister des militärischen Taktstocks, und seine Musiker in Uniform präsentierten ein breitgefächertes Programm von traditioneller Marschmusik bis zur Moderne. Das besondere Highlight aber war Kristin Pargger. Die Gefreite aus Liesing im Kärntner Lesachtal sitzt nicht nur als Flötistin in den Reihen ihrer Kameraden. Sie brilliert mit ihrer fantastischen Sopranstimme auch als Sängerin in der Truppe. (m.sch)