Hopfgarten – Unsere Welt ist die Musik – war kürzlich das Motto auf der Hopfgarte­ner Sunnseit Hütte, denn dort präsentierte das Duo Volx Tirol, bestehend aus Mario Steiner aus Westendorf und Christoph Unterberger aus Hopfgarten, seine erste CD „Servus liebe Freunde!“. Seit dem Jahr 2005 verbindet sie die Musik. Anfangs waren Steiner und Unterberger mit den Brixental Buam unterwegs, ehe die beiden im Jahre 2012 ihr Duo Volx Tirol gründeten und im vergangenen Jahr die Musik schließlich zu ihrem Beruf machten.

Doch nicht nur als Duo sind sie unterwegs, sondern seit drei Jahren auch als Oberkrainer-Quartett unter dem Namen Unterland Echo. In dieser Formation werden die beiden Brixentaler von Trompeter Michael Kreuzer und Klarinettist Markus Rupprechter aus Brandenberg verstärkt. Auch das Unterland Echo nahm in den vergangenen Monaten die erste CD unter dem Titel „Unsre Welt ist die Musik“ auf, welche ebenfalls an diesem Abend in Hopfgarten präsentiert wurde. Auf beiden CDs sind einige Eigenkompositionen der vier Musiker zu hören sowie Titel von ihren Musikerkollegen wie etwa Gerry Juratsch und auch das viel gespielte Stück „Dem Land Tirol die Treue“. (fh)