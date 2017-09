Von Joachim Leitner

Wien – 23 Jahre lang takteten Klangminiaturen des Tirolers Werner Pirchner das Programm des österreichischen Kultursenders Ö1. Inzwischen gibt es eine repräsentative Auswahl von Pirchners Sender-Signations, die das Anfang der 1990er-Jahre gängige Spek­trum zeitgenössischer Tontüftelei von Suite bis Sample ausschöpften, auf CD. Und das ist gut so. Denn „On Air“ haben sie ab 1. Oktober ausgespielt.

Im Zuge seines 50. Geburtstags schenkt sich Ö1 nach einem neuen optischen Auftritt vor wenigen Wochen und dem einen oder anderen neuen bzw. leicht veränderten Format auch ein neues Klangkleid. Und während der Relaunch vornehmlich unter dem Motto „Evolution statt Revolution“ stand, hieß es musikalisch: alles neu. „Darauf habe ich bestanden“, erklärt Komponist Christian Muthspiel. Schließlich gehe es darum, einen musikalischen Grundgedanken in verschiedensten Abwandlungen und Variationen durch alle Sendeflächen zu ziehen. „Hätte man auch nur eine alte Signation beibehalten, weil sie besonders prägnant oder beliebt war, hätte man dieses ästhetische Konzept ad absurdum geführt.“

Zählt man alle Variationen einzelner Themen mit, hat Muthspiel mehr als 400 verschiedene Signations komponiert – darunter allein 70 für verschiedene Orchesterbesetzungen. Wobei sich die wahren Dimensionen dieser „Mammutaufgabe“ erst nach und nach herausgestellt haben. Dass ein Sender die Gestaltung des neuen Sounddesigns als Kompositionsauftrag an einen Künstler vergeben habe, sei „außergewöhnlich, wenn nicht weltweit einmalig“, so Muthspiel. Bedenkzeit erbat der 55-Jährige, der zu Österreichs bekanntesten Jazzmusikern zählt, aber trotzdem. „Auch wegen Werner Pirchner. Ich wollte etwas abliefern, das seiner Arbeit gerecht wurde“, sagt Muthspiel. Der 2001 verstorbene Querdenker sei ein „Freund und Weggefährte“ gewesen. „Vor allem aber war er ein Unterstützer und Aufmunterer. Als mein Bruder Wolfgang und ich unsere erste Platte veröffentlichten, erhielten wir eine Postkarte von Werner, den wir zwar verehrten, aber noch nicht persönlich kannten. Es stand nur ein Wort darauf: Leiwand.“

Musikalisch freilich geht Muthspiel einen anderen Weg als Pirchner: „Ich habe ganz bewusst nur für Instrumente und Stimmen komponiert – in einer Zeit, in der man mit jedem Smartphone aufnehmen und samplen kann, war es mir wichtig, zu unterstreichen, dass Gebrauchsmusik weder ästhetisch noch vom Produktionsaufwand her betrachtet billig sein muss.“

Eine kleine Verneigung vor Werner Pirchner hat Christian Muthspiel allerdings doch eingebaut. Pirchners legendärer „Dreiton“ wird auch in der neuen Senderkennung, mit der Ö1 am 1. Oktober um 00.05 Uhr ins 51. Jahr geht, spielerisch weitergedacht. Die neue Kennung freilich basiert auf sechs Tönen. Und diese Vierfachfuge im Dreivierteltakt in D-Dur sei im Grunde die DNA des neuen Sounddesigns. Immer wieder wird die eingängige Tonfolge angespielt. Ein roter Faden, nicht nur für die Zuhörer: „Ich hab diesen Halt gebraucht, um nicht verlorenzugehen“, sagt Muthspiel im Rückblick auf gut zwei Jahre intensive Kompositions- und Einspielarbeit.

Insgesamt hätten alle Signations eine Funktion, die man mit den Vorhangziehern in Theatern früherer Tage vergleichen könne: „Sie geben ein Tempo vor und öffnen den Raum für alles, was kommt. Sie schaffen Konzentration, schüren Erwartung – und dürfen dabei nie banal oder plump sein.“ Seine Stücke sollten dem Zuhörer nicht „wie mancher gängiger TV- oder Radio-Jingle das Hirn raushauen, sondern das Hirn auf das vorbereiten, was kommt“. Auch dafür stand Pirchner Pate. „An dessen Signations habe ich mich nie sattgehört“, sagt Muthspiel, der die eigenen Platten nur in Ausnahmefällen aus dem Regal holt. „Ich höre meine Arbeiten eigentlich nur, wenn ich etwas Bestimmtes suche. Auch deshalb ist dieses Projekt etwas Neues, als Radiohörer komme ich ihnen nicht mehr aus.“

Eine Prognose, ob auch sein Ö1-Klangkleid zwei Jahrzehnte halten wird, wagt Muthspiel nicht. Er habe sich um komplexe Kompositionen bemüht, die ihre Geheimnisse nicht allzu schnell preisgeben. Fraglich sei allerdings, „ob es Ö1 in 20 Jahren noch gibt: Alles, was auf Qualität setzt, ist derzeit sehr gefährdet.“