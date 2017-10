Innsbruck – Das Tiroler Chorensemble Vocappella Innsbruck ist bei der 65. Auflage des renommierten Chorwettbewerbs in der italienischen Stadt Arezzo gleich zweimal ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Vorstellung eines Komponisten des 21. Jahrhunderts“ erreichte das vom ehemaligen Landeschorleiter Bernhard Sieberer geleitete Ensemble mit seiner Interpretation der „Five Hebrew Love Songs“ von Eric Whitarce den ersten Platz. In der Sparte „Geistliche Musik“ wurde Vocappella Zweiter hinter dem norwegischen Uranienborg Vokalensemble. Insgesamt ersang sich Vocappella in Arezzo ein Preisgeld von 1500 Euro. Das Ensemble wurde 1990 gegründet und besteht derzeit aus 22 Sängerinnen und Sängern. Auszüge aus dem erfolgreichen Wettbewerbsprogramm präsentiert Vocappella am 5. November in Imst, am 8. November in Innsbruck und am 18. November in Reute. (TT)