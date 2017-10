Erl – Mit dem neuen Festspielhaus ist ein Mozart-Schwerpunkt in Erl eingezogen, und wenn diese Festspielwelt auch anderen Meistern gehört, so ist Mozart – wie Bach – als einer von Gustav Kuhns Göttern doch als Grundkanon präsent. Nicht verwunderlich, dass Mastermind Kuhn, der sich vollen Herzens Wagner, Beethoven, Tschaikowsky, Webern und Co. widmet, Raritäten und Wienerisches anbietet und für den Winter die vier Symphonie­n von Johannes Brahms vorbereitet, nun ein paar Tage allein Mozart widmet: Therapie einer Entzugserscheinung, von der seine Ensembles profitieren werden und nach der auch das Publikum greift. „Erntedank“ nennt der Maestro das kleine Mozart-Fest vom 6. bis 8. Oktober, ein Begriff, der Fülle und Bescheidenheit ausdrückt, den er mit Jugenderinnerungen verbindet und der punktgenau in die Zeit passt. Kuhn dirigiert alle drei Veranstaltungen selbst.

Der erste Abend übermorgen Freitag verbindet in lockerer Erlerscher Manier einige Märsche, Deutsche Tänze und einen Teil des Klarinettenkonzerts mit Volksmusik, um die sich Hans Berger aus Oberaudorf kümmert. Musiker und Sänger der Accademia di Montegral sind auch hier dabei. Die Matinee am Sonntag vereint das Krönungskonzert (Solistin: Mélodie Zhao) mit der Jupiter-Symphonie (ausverkauft).

Dazwischen, Samstagabend, liegt in halbszenischer Aufführung „Il Re pastore“, eine geniale Jugendoper Mozarts, voll Charme und auch schon Perfektion, entworfen als eine „Serenata“.

Die von den Tiroler Festspielen Erl ausgerufene „Zwischen/Zeit“ belebt das Theater zwischen den Sommer- und Winterfestspielen. „Erntedank“ folgen weiter­e Konzerte: am 28. Oktober Kammermusik von Brahms mit Talenten aus Kuhns Music Education Center, am 11. November das erste Kammerkonzert der Münchner Philharmoniker, am 17. Dezember als Matinee traditionell Kuhn mit Bachs Weihnachtsoratorium. (u.st.)