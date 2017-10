Die bestimmenden Themen auf dem neuen Wanda-Album „Niente" sind die Kindheit und der Tod. Dazwischen liegt das Leben. Ist das Ihre durch den Erfolg schwieriger geworden?

Marco Michael Wanda: Mich hat für die Platte interessiert, wo die greifbaren Momente liegen, die Menschen miteinander verbinden und die sie gemeinsam erleben — und das sind nun einmal die Kindheit und der Tod. Dieses Dazwischen, in dem man entweder sozial auf- oder absteigt, ist uneindeutig und nicht diskutierbar. Zumindest für mich.

Wanda-Lieder verführen dazu, die Texte mit der Band in Verbindung zu setzen, wogegen Sie sich sträuben. Wenn Sie jetzt in „0043" eine „traurig schöne Kindheit" besingen, will man trotzdem fragen, wie Ihre Kindheit war.

Wanda: Aber das bringt doch nichts. Der Hörer gewinnt in Wahrheit nur dann, wenn er auf sich selbst zurückgeworfen wird und mit seinem eigenen Leben dasteht. Ich war früher regelrecht angewidert, wenn ich Interviews mit John Lennon gelesen habe, in denen er mir vorlog, was seine Lieder zu bedeuten haben — weil das nicht mit meiner Interpretation deckungsgleich war. Ich find's schön, wenn einem die Lieblingslieder gehören dürfen, diesem Gefühl möchte ich nicht mit Erklärungen im Weg stehen. Ich bin nicht wichtig, das Publikum ist wichtig.

Wie entstehen Ihre Lieder?

Wanda: Für mich fühlt sich das an wie das Tauchen nach Korallen, das spielt sich nicht im Hirn ab, sondern auf dem Boden der Seele.

Im Eröffnungssong „Weiter, Weiter" heißt es „Immer leichter wird es schwer". Ein Satz, der aus einer nächtlichen Bar-Konversation stammen könnte. Geht sich sowas für Sie ohne Selfie-Anfrage noch aus?

Wanda: Ich hab' das Glück, dass ich ständig das tue, was ich liebe — und zwar bedingungslos. Ich muss mich nicht chronisch verstecken, ich finde in dieser Gesellschaft glücklicherweise noch statt. Und zur Not kann ich mich ja verkleiden.

Ist das schon passiert?

Wanda: Ja, sicher.

Ihre Kult gewordene Lederjacke fällt als Verkleidungs-Utensil weg. Sie ist zum Exponat einer Pop-Ausstellung im Wien-Museum geworden. Ist's nicht schräg, mit 30 „museumsreif" zu sein?

Wanda: Ja, ich fand das jetzt auch zwei, drei Wochen ziemlich bizarr, aber mittlerweile hab' ich mich beruhigt und jetzt find' ich es auch cool. Meine Lederjacke erfüllt wie die anderen Exponate einen Öffentlichkeitsdienst — sie gewährleistet einen kleinen Einblick in unsere popkulturelle Musikgeschichte. Das find' ich sehr schön und das ehrt mich auch.

Bekommen Sie die Lederjacke auch wieder zurück?

Wanda: Ja, das ist eine Leihgabe. Und ich krieg' sie gereinigt und desinfiziert zurück: ein fairer Deal. Aber sie darf dann auch in Rente gehen.

In einem Interview haben Sie zuletzt gesagt: „Heimat ist eine Vorwahl." Was meinen Sie damit? Kommt man ohne Heimat nicht durch?

Wanda: Das Spiel mit der Heimat ist für mich eine entwürdigende Sache. Der Heimatbegriff ist indiskutabel, weil er persönlich ist — und deshalb darf er nicht instrumentalisiert werden. Mich ärgert's, dass mit Heimat Geld gemacht wird, aber kein Geld für die Heimat da ist.

Der Ton, der auf „Niente" angeschlagen wird, ist melancholischer als auf „Amore" und „Bussi". Wollte man da mit einer Erwartungshaltung brechen?

Wanda: Das sind alles Dinge, die passieren. Wir arbeiten ständig, das ist unser Leben, das wir immer wollten. Wir befinden uns in einem endlosen Kreislauf aus Textakkordfolgen und Melodien. Am Ende muss man sich die Zusammenstellung einer Platte wie Schamanismus vorstellen, das ist wie das Auflegen von Tarotkarten — man lässt sich treiben und schaut, welches Material zufällig zueinander findet. Kontrolle hat man darüber nicht, sich das einzubilden, wäre geistesgestört.

Dann war also der Zufall die Mutter der Melancholie?

Wanda: In meinem Leben gibt's zwei Momente: Melancholie und Aggression. Deswegen bin ich Rock'n'Roll-Musiker.

Welcher Moment überwiegt, wenn eine Tournee vorbei ist und man allein ist?

Wanda: Ich bin absolut nichts, wenn ich nicht für Menschen singen darf. Ich würde am liebsten nur noch auf der Bühne leben — und es ist schade, dass es überhaupt noch ein zweites Leben gibt. Am liebsten wäre ich eingefroren, wenn wir nicht auf Tour sind.

„Niente" ist aber nicht nur melancholisch: Mit „Lascia mi fare" gibt's auch eine Wanda-typische Mitsing-Nummer. Aber was genau singt man da mit?

Wanda: Im Prinzip kann man das mit „Lass mich machen" oder „Lass mich in Ruhe" übersetzen. Wobei das grammatikalisch sicher nicht das korrekteste Italienisch ist: Ich hab' den Song in Triest geschrieben und den Text dort einem Dichter in einem Café vorgelegt. Der hat gemeint: Marco, it's brilliant. It means almost nothing.

Legen Sie prinzipiell großen Wert darauf, was andere über Ihre Arbeit sagen?

Wanda: Absolut überhaupt nicht. Der Einzige, der mich kritisieren dürfte, ist tot: John Lennon. Aber ich bin sowieso besser als alle anderen, deshalb passt das für mich.

Das Gespräch führte Christiane Fasching