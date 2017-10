Innsbruck – 1997 wurde Prinzessin Diana betrauert und das Klonschaf Dolly mit mulmigem Gefühl bewundert, es galt, den Kometen Hale-Bopp zu bestaunen – und die, alles in allem, unbeschwerten 90er-Jahre zu feiern. Der zumeist elektronische Soundtrack dazu entstand nicht zuletzt in Wien, wo eine Band namens Sofa Surfers mit „Transit“ ihr fahrig abgefahrenes Debütalbum veröffentlichte. Zuvor hatte bereits die Single „Sofa Rockers“ für einiges Aufsehen gesorgt. Auch, weil es der Remix von Michael Dorfmeister schnell auf die Playlists der angesagteren DJs – und später in die Werbelinie des IT-Unternehmens Apple – schaffte. „Dass es uns heute noch gibt, war damals nicht absehbar, als Musiker mit Anfang 20 denkt man nicht in Dekaden. Wir verstanden uns damals weniger als Band, sondern als Projekt mit offenem Ausgang“, sagt Markus Kienzl, der die Sofa Surfers gemeinsam mit Wolfgang Frisch, Michael Holzgruber und Wolfgang Schlögl gründete, im TT-Gespräch. Schlögl, alias „I-Wolf“, stieg 2014 aus. Seit gut einem Jahrzehnt ist der Sänger Mani Obeya fixes Mitglied der Band, davor arbeiteten die Sofa Surfers mit wechselnden Vokalisten.

Die Bereitschaft zum Wandel prägte auch den Klang der Band. „Wir wollten und wollen uns ja nicht wiederholen“, sagt Michael Holzgruber. „Sonst wäre es schnell stumpf und langweilig geworden“, ergänzt Kienzl. Und langweilig waren die Sofa Surfers tatsächlich nie: Auf „Transit“ folgte die minimalistisch schlanke Platte „Cargo“ (1999), „Encounters“ (2002) öffnete nachgerade eklektisch neue Räume – und dazwischen komponierte sich die Band ganz unaufgeregt durch die Wolf-Haas-Verfilmung „Komm, süßer Tod“ (2000). Mangels Alternativen einigte sich die Musikpresse vergleichsweise schnell: Die Sofa Surfers waren Sound-Tüftler. Und Sound-Tüftler veröffentlichen keine Compilations. Auch zum runden Geburtstag nicht. „Natürlich lag es nahe, zum 20er ein ,Best-of‘-Album zu machen“, erklärt Frisch, „aber es erschien uns spannender, einen anderen Weg zu gehen: Einerseits zurückschauen – und trotzdem einen Schritt nach vorne machen.“ Das neue, schlicht „20“ genannte Album – seit heute im Handel – versammelt frische Kompositionen und so genannte „Reworks“, also bereits veröffentlichte Tracks, „die wir uns mit möglichst unverbrauchtem Blick neu erarbeitet haben“, erklärt Kienzl. Der in unzähligen Live-Auftritten erprobte Dauerbrenner „See The Light“ vom gleichnamigen 2004er-Album ist genauso darunter wie der nun noch erhabener fließende „River Blues“, eine Zusammenarbeit der Band mit dem Sänger Jeb Loy Nichols.

Von den sechs neuen Nummern ist der vielleicht etwas zu generische Song „Feel Good“ die eingängigste. „Rising“ besticht durch nervös fiebrigen Beat – und „Endangered Speeches“ sorgt für einen elegischen Abschluss. Insgesamt, sagt Mani Obeya, sei „20“ ein persönlicheres, im Grundton optimistischeres Album als das düstere „Scrambles, Anthems and Odysseys“ von 2015. „Damals wollten wir musikalisch auf die Krisen reagieren, die uns umgaben. Diesmal ist der Zugang introspektiver: Es ging uns mehr um uns – und um das, was uns als Band ausmacht.“ (jole)