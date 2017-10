Hall – Das Kulturlabor Stromboli wird zur Jazz-Insel und zum Treffpunkt für 16 junge Musiker aus Südtirol, dem Trentino und Österreich, die im Rahmen der Euregio-Jazzwerkstatt den Haller Kulturvulkan zum Brodeln bringen wollen. Die Premiere des grenzüberschreitenden Musik-Projekts mit Laborcharakter ging im Jänner beim Südtiroler Jazzfestival über die Bühne – und erwies sich als äußerst fruchtbar. Die Ergebnisse der internationalen Werkstattarbeit wurden im Anschluss bei Konzerten in Innichen, Sexten und Sarnthein präsentiert und als Ansporn für eine Fortsetzung genommen – dieses Mal auf Nordtiroler Seite.

Am 11. und 12. Oktober wird nun im Haller Stromboli untertags experimentiert, gejammt und getüftelt, was das Zeug hält. Die Ergebnisse werden dann an beiden Tagen jeweils ab 20.30 Uhr (live und bei freiem Eintritt) dem Publikum präsentiert. Ziel der Euregio-Jazzwerkstatt ist es, musikalische und geographische Grenzen auszulöschen und stattdessen mit aller Kraft das Verbindende auszuloten – etwa in Form von Auftrittsmöglichkeiten in den teilnehmenden Regionen. Womöglich begegnet man den Stromboli-Besuchern also bald schon erneut in Tirol. (TT)