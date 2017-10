Von Ursula Strohal

Erl – Die barock ausgestatteten Herren Mitridate, Ascanio und Lucio Silla lagen hinter ihm und gerade war im Münchner Fasching „La finta giardinera“ uraufgeführt, die Oper, deren Schönheit und neuer Reichtum Mozart den Auftrag zum horizonterweiternden „Idomeneo“ in München verschaffte. Gleich nach der „Finta“ Anfang 1775 sollte der gerade 19-jährige Mozart eine Serenata für Salzburg schreiben. Anlass für „Il Re pastore“ war der Besuch des Erzherzogs Maximilian Franz (Sohn Maria Theresias) beim Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo. Die Mozart vertraute Konvention durfte da wohl nicht zu weit verlassen werden, andererseits sind die Gedanken frei.

Das Zwischenstück „Il Re pastore“ geht bis heute unverdient unter. Selbstverständlich gibt es seine Anwälte, aber Aufführungen sind selten und wenn, kommt das Publikum zu den Dirigenten und Sängern, weniger zur „Serenata“ selbst. In Erl schritt nun Gustav Kuhn zur Rehabilitation, und wer zu diesem Prominenten kommt, weiß: prima la musica. Die halbszenische Präsentation am Samstag wurde zu einem Triumph für den jungendlichen Mozart, ausgelöst durch eine musikalisch exzellente Aufführung, fesselnd zwischen Ausgewogenheit und Unmittelbarkeit. Das Festspielorchester im hochgestellten Graben erwies sich erneut auch als Mozart-Ensemble, transparent, tänzerisch, rhetorisch detailreich akzentuierend in der gnadenlos kristallinen Akustik des Festspielhauses.

Und natürlich lässt Kuhn außer Frische die verbindlichen Stellen hören, die (wie in der „Finta“) in Anlage und Klang dann in der da-Ponte-Trilogie aufgehen werden, fühlt sich psychologisch in den jungen Komponisten ein, der auf Inhalte wie diesen reagieren musste: sich treu bleiben, sich nicht verbiegen, der Position nicht die liebende Haltung opfern. Es gibt schon die Fülle des Melodischen und die Ahnung von Raum hinter dem tonal Vertrauten. Gesungen wird sensationell gut von den jungen Leuten aus Kuhns Talentepool, der Accademia di Montegral. Maria Radoeva, vergangenen Sommer Rossinis Semiramide, jetzt Mozarts Aminta, ist von bestechender Qualität und Perfektion, Bianca Tognocchis Elisa leuchtend mit ihrer Naturhöhe, die von Kuhn liebevoll über den Beginn getragene Maria Novella Malfatti ebenfalls ein Versprechen wie der Agenor von Hui Jin als Mozarttenor. Ferdinand von Bothmers gedeckter, sicherer Tenor passt sehr gut zur Güte Alexander des Großen. Fein das Solo des Konzertmeisters, Emanuele Lippi lebhaft und stützend am Cembalo.

„Hall Opera“ nennt Kuhn seine halbszenischen Aufführungen. In „Il Re pastore“ sind die Sänger schlicht kostümiert, treten in Beziehung, werden an die Rampe geführt, müssen für die Arien, und speziell die Kadenz, aufs Podium. Weiterreichende Regie geht hier nicht ab, und viel mehr passiert auf dieser Bühne ja auch in vollinszenierten Opern nicht. Die Freuden der Herde sind die Freude des Hirten, singt Aminta. Gilt in Erl auch umgekehrt.