Innsbruck – Noel wollte nicht. Sagt Liam. Und weil Noel nicht wollte, konnte eben auch Liam nicht. Was wiederum Paul McCartney sehr traurig macht – der Ex-Beatle träumt nämlich seit Jahren von einem Comeback von Oasis. Und mit diesem Wunsch ist er nicht allein: Bis zu ihrer Trennung im Oktober 2009 verkaufte die Band um das Brüderpaar Noel und Liam Gallagher mehr als 80 Millionen Alben, gemeinsam schufen sie Hits und Hymnen wie „Wonderwall“, „Don’t Look Back in Anger“ oder „Stop Crying Your Heart Out“ und verliehen dem Brit-Pop ein unverwechselbares Profil – ein rüpelhaftes und arrogantes obendrein.

Und diese Arroganz hat sich Liam Gallagher auch bewahrt. „Es ist durch und durch sauguter Rock ’n’ Roll“, pries er dieser Tage die Qualität seines ersten Soloalbums „As You Were“ an, das am Freitag erschienen ist. Doch als es galt, dafür die Werbetrommel zu rühren, fiel sich der 45-Jährige selbst in den Rücken. „Ich würde viel lieber hier sitzen, um über eine Oasis-Platte anstatt über ein Liam-Gallagher-Soloalbum zu reden“, motzte er. Um sogleich wieder auf Noel zu dreschen, der sich gegen ein Comeback sträubt, „weil er es nicht ertragen kann, dass ich auch da bin“. Da wären wir wieder beim ewigen Bruderzwist im Hause Gallagher, der sich auch bestens dafür eignet, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen – für ein Album, das so klingt, als hätte es klammheimlich doch eine Oasis-Reunion gegeben. Ohne Noel halt.

Aber „As You Were“ erinnert auch wenig an die Beatles und die Stones und in der rockig-raunzigen Nummer „Bold“ glaubt man gar, den gerade verstorbenen Tom Petty zu hören – oder ist’s doch eine Verneigung vor Lou Reed und seinem Rührstück „Satellite of Love“? Der Auftakt mit „Wall of Glass“ ist indes hart, aber herzlich, und auch in „Greedy Sould“ und „Doesn’t Have To Be That Way“ schickt Liam Gallagher mit heulenden Gitarren seine Rockerseele zum Spielen raus, während in „You Better Run“ ein bisschen „Helter Skelter“ in der Luft liegt. Das Hymnenschreiben hat der Neo-Solist, der 2014 das Oasis-Nachfolgebandprojekt Beady Eye für beendet erklärte, ebenfalls nicht verlernt, wie der potenzielle Stadionhit „For What It’s Worth“ beweist, der wie eine Beichte daherkommt. „I’m sorry for the hurt“, singt der einstmals rauschmittelaffine Frauenheld da – und man fragt sich sogleich, bei wem er sich da entschuldigt. Bei seiner Ex-Frau Nicole Appleton, die er mit einer Musikjournalistin betrog? Womöglich. Bei seinem Bruder? Sicher nicht. Die Zeile „I’ve been crucified for just being alive“ klingt da mehr nach einem geschwisterlichen Nachtreten.

Aber vielleicht sagt Gallagher, der seit ein paar Jahren mit seinem Label „Pretty Green“ auch hochpreisige Parkas designt, ja auch einfach Entschuldigung zu seinen Fans – weil er sie angeflunkert hat. Noch vor einem Jahr beschwor er nämlich via Twitter, nie ein Soloalbum rauszubringen. Denn: „Ich bin doch kein Arsch.“ Aber wie heißt’s in der schönsten Nummer von Gallaghers gelungenem Alleingang? „Some­times we lose our way ...“ Sein Abkommen vom Weg hat Liam gut getimet. Am 24. November bringt Noel mit seinen High Flying Birds ebenfalls ein neues Album raus. Der Bruderzwist kann munter weitergehen. (fach)