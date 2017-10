Von Ursula Strohal

Innsbruck – Fast zeitgleich veröffentlichen die führenden Tenöre Jonas Kaufmann und Juan Diego Flórez ihre neuen Alben. Stimmlich nicht zu vergleichen, gibt es doch grundsätzliche Übereinstimmungen. „Soll die Empfindung Liebe sein? Ja, ja! Die Liebe ist’s allein!“, singt Tamino. Floréz erreicht endlich seinen zutiefst verehrten Mozart, Kaufmann durchmisst die französische Romantik, die er schon als Student lieben lernte.

Beide arbeiteten perfektionistisch am sprachlichen Idiom. Flórez weicht unter allen italienischen Arien dem Deutschen, das er hier bewundernswert beherrscht, nicht aus, und Kaufmann wird in Frankreich für seine überlegene Sprachkenntnis gefeiert. Beide artikulieren vorbildlich, widmen sich stilsicher wunderbarer Phrasierung, die die Musik zum Blühen bringt, und lassen vor allem hören, dass sie keine Routine-Einspielungen, sondern Herzensangelegenheiten vorlegen. Dabei wollen beide Sänger möglichst alles, nahmen Arien auf, die sie nicht bzw. nicht mehr auf der Opernbühne singen werden, und einige, die auf eine Eroberung des ganzen Werkes verweisen.

Flórez ist 44, Kaufmann 48. Auf den Covers ihrer CDs, beide bei Sony Classical erschienen, bekennen sie sich, bekannt gutaussehend, zu ihrem Alter und verzichten auf blumige Titel. „Mozart“ und „L’Opéra“ genügt.

Jetzt sei die Zeit reif für Mozart, sagt Flórez, und seine Einspielungen gelangen hinreißend. Er kennt Mozart seit seiner Studienzeit und singt einzelne Arien in Rezitals, aber er wurde nun einmal als Belcanto-König auf Rossini fixiert. Jetzt baut er, stimmlich gereift und auf der Höhe, sein Repertoire um, weniger Rossin­i, mehr Donizetti und Bellini, die Franzosen kommen, und eben Mozart. Dessen Ottavio, Idomeneo und Titus gestaltet er fesselnd aus der italienischen Legato-Kultur heraus, edel, männlich, klangschön, mit intensiver, doch gemessener Emotion.

Das historisch informierte Zürcher Orchestra La Scintilla unter Riccardo Minasi in alter Stimmung erlaubt mit Blick zurück zur Opera seria in der Wiederholung der Arien geschmackvolle Verzierungen. Die Tamino-Arie ist bezaubernd, auch ihn will er noch verkörpern, naturgemäß aber nicht mehr Belmonte und Ferrando. Die CD runden eine koloratur­reiche Arie des Alessandro aus „Il re pastore“ und die Konzertarie „Aura che intorno spiri“ ab.

Jonas Kaufmann wollte auch Rollen präsentieren, „die für mich Schlüsselerlebnisse waren“. Das reicht von einer Arie des Edouard Lalo über Massenets „Werther“ und Thomas’ Wilhelm Meister („Mignon“), Perlen, die trotz vokaler Raffinesse nun ihren jugendzarten Glanz eingebüßt haben, bis zu Berlioz’ „La Damnation de Faust“ und „Les Troyens“ sowie Meyerbeers „L’Africaine“ und Halévys „La Juive“, die Kaufmanns Strahlkraft und viriler Präsenz ideal entgegenkommen. Seine Gestaltungskraft ist spürbar, das Bayerische Staatsorchester unter der idealen Leitung Bertrand de Billys trägt ihn geradezu mit feiner Dynamik und Farbpracht.

Dennoch sind auf dieser CD, die auch noch Gounods Romeo, Offenbachs Hoffmann, Bizets Don José u. a. präsentiert, gepresste, zu kehlige, zu angestrengte Töne unüberhörbar. Beste Partner hat Kaufmann in Sonya Yoncheva als Massenets „Manon“ und Ludovic Tézier im herrlichen „Perlenfischer“-Duett.