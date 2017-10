Von Judith Sam

Flaurling – Halb zehn Uhr vormittags in Flaurling: Aus einer weit geöffneten Terrassentüre dringen ungewöhnliche Geräusche. Eine kräftige Frauenstimme singt zu Gitarrenklängen. Doch warum hört man alle paar Sekunden ein schrilles Quietschen? Ein Blick in die Wohnung von Sängerin Tasha gibt Aufschluss: Während sie eines ihrer selbstgeschriebenen Lieder vertont, sitzen zwei weiße Schäferhunde neben der 28-Jährigen und kauen auf lautem Hundespielzeug.

Die tierischen „Fans“ von Natascha Koch haben Glück. Wer den Gesang der gebürtigen Lermooserin sonst hören will, muss teils weit reisen – zum Donauinselfest nach Wien, Nova Rock nach Nickelsdorf oder nach Wacken in Schleswig-Holstein, wo das größte Metal-Festival der Welt stattfindet. Dort stand die Pop-Rockerin vor bis zu 20.000 Leuten auf den Bühnen: „2014 und 2016 habe ich mit meiner Band sogar beim Samosir-Festival in Indonesien gesungen.“

Für diesen Auftritt ließ Koch sich einen Teil ihrer englischen Lieder in die dort gängige Sprache Batak übersetzen. „Die live zu singen, fiel mir leicht. Die Aussprache ist ähnlich wie das Außerfernerische. ,Didia Rokhapi‘ heißt – so weit ich mich erinnern kann – ,wo ist mein Glück‘“, sagt Koch, während sie den Hunden das Quietschspielzeug abluchst und in den Garten wirft. Endlich Ruhe.

Die braucht sie, um ihre Zeilen zu verfassen: „Das kann man mit Tagebuchschreiben vergleichen. Man gibt viel von sich preis. Ich war nämlich nie ein Fan oberflächlicher ,La-la-Texte‘.“

Das belegt etwa ihre Single „Broken Girl“, die sie mit ihrer sechsköpfigen Band in einem Telfer Studio eingespielt hat: „Darin beschreibe ich, wie es mir geht, wenn ich nach außen strahlen muss, mich innerlich aber zerbrechlich fühle.“

Ein gewagter Schritt, sich so zu öffnen: „Wenn ich Cover-Songs singe, die andere geschrieben und tausendfach gesungen haben, bin ich kaum nervös. Unruhig werde ich, wenn es um meine Lieder geht. Da ist anfangs nicht immer klar, ob die Texte verstanden werden.“

Diese Frage stellt sich leider gar nicht so oft: „Ich trete rund 300-mal im Jahr auf. Aber nur bei einem Drittel davon mit meinen eigenen Liedern, sonst immer mit Cover-Songs.“ Tirol sei ein schwieriges Pflaster für Bands, die eigene Musik präsentieren wollen: „Es gibt nämlich kaum Bars, in denen Neues erwünscht ist.“ Man müsse nur einen Blick auf die Ap­rès-Ski-Bars von St. Anton bis Ischgl werfen: „Da läuft im Grunde den ganzen Abend ,Atemlos‘.“

Trotz solcher Hürden kann Koch seit 2008 von ihrer Musik leben: „Erste musikalische Schritte habe ich mit zwölf gemacht – als Schlagzeugerin einer Girlie-Band.“ Später war sie unter anderem Sängerin bei Dreirad und T-NG: „Und seit 2008 singe ich einmal wöchentlich mit meinem Vater in dessen Hotel Lieder von ABBA bis Helene Fischer – eben alles, was sich die Gäste zum Tanzen wünschen.“

Cover-Songs sind eben notwendig, um die Tasha-Karriere zu finanzieren. Kochs beiden treuesten Fans jedoch ist es egal, welche Lieder sie zuhause auf der Couch zum Besten gibt.