Von Hubert Trenkwalder

Innsbruck – Es soll wieder ein ganz besonderes Wochenende werden, und Peter Margreiter, der Obmann des Tiroler Volksmusikvereines, freut sich unbändig: „Heuer haben sich besonders viele Musikanten und Sängerinnen bei uns angemeldet, die vom 27. bis 29. Oktober Innsbruck bevölkern werden.“

Schon der Eröffnungsabend hoch über der Landeshauptstadt auf der Seegrube wird ein erstes Highlight. Unter Mitwirkung des Ebbser Kaiserklangs, der Goiserer Klarinettenmusi, der Schwendberger Geigenmusig, der Gramarter Bläser, der Stubaier Freitagsmusig und Maultasch & Tiroler Kas gibt es einen volksmusikalisch-geselligen Auftakt nach Maß.

Am Samstag startet dann um 11 Uhr „Aufg’horcht in Innsbruck“. Gruppen und Solisten aus dem gesamten Alpenraum singen und spielen an den schönsten Plätzen der Innsbrucker Innenstadt. Heuer gibt es auch Volksmusik an stillen Orten – wahre Kleinode –, die aus dem Trubel des städtischen Alltags entführen.

„Auf’tanzt weard“ dann so richtig um 16 Uhr. Vor dem Goldenen Dachl entsteht die größte Tanzfläche Tirols! Mitglieder des Tiroler Landestrachtenverbandes, der ARGE Volkstanz Tirol, des Tiroler Volksmusikvereines, alle anwesenden MusikantInnen und Besucher verwandeln die Innsbrucker Altstadt in einen riesigen Tanzsaal.

Um 20 Uhr gibt es dann „Volksmusik im Bier­stindl“, ein echtes Musikantentreffen in den Stuben des Kulturgasthauses mit allen anwesenden Gruppen und Solisten mit CD-Präsentation der Haselsteiner-Preisträger. Als Moderatoren wurden für diesen Abend die BR- Moderatorin Traudi Siferlinger sowie Peter Kostner vom ORF Tirol und Christine Wieser von RAI Bozen gewonnen.

Am Sonntag klingt „Aufg’horcht“ dann mit Volksmusik-Frühschoppen in ausgewählten Innsbrucker Wirtshäusern und Almen aus.

Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt!