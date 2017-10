Innsbruck — Im Dom, in der Maria-Theresien-Straße, vor dem Landestheater, in der Altstadt: Kapellen aus dem ganzen Land spielten zum Auftakt des Tags der Tiroler Blasmusik gestern Samstag an verschiedenen Plätzen in Innsbruck auf. Ein großes Gesamtklangereignis sollte das 70-Jahr-Jubiläum des Verbands werden. Rund 1100 Musikanten waren es, die nach einem Sternmarsch schließlich am Landhausplatz eintrafen.

Landeshauptmann Günther Platter, selbst Präsident des Tiroler Blasmusikverbands, begrüßte die Verbände und dankte ihnen: „Das gibt es in keinem anderen österreichischen Bundesland, in keiner anderen Region in der EU, dass Tradition so hochgehalten wird!" Musik verbinde, sie bedeute Lebensfreude und Lebensqualität.

Auch Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer bedankte sich: „Ihr habt mit eurer Musik Tausenden Menschen in der Stadt eine unglaubliche Freude gemacht." In den Musikkapellen würden viele Menschen Zusammenhalt finden.

„Musik verbindet" lautete auch das Motto des Festes, wie Landesverbandsobmann Elmar Juen sagte. Viele Menschen waren zum Landhausplatz gekommen, sangen „Wohl ist die Welt so groß und weit". Am Abend ging's in der Olympiaworld weiter — Konzert und Höhepunkt der Jubiläumsfestlichkeiten. (ms)