Lienz – Gleich drei Jubiläen veranlassen die Stadtmusik Lienz und die Bläserphilharmonie Osttirol, ihr erstes gemeinsames Konzert am 28. Oktober um 20 Uhr im Stadtsaal Lienz unter den Titel „Jubiläenkonzert“ zu stellen.

70 Jahre sind die beiden Klangkörper gemeinsam alt, denn die Stadtmusik feiert ihren 65. und die Bläserphilharmonie ihren 5. Geburtstag. Das 70-Jahr-Jubiläum begeht heuer zudem der Tiroler Blasmusikverband – und hat dazu neue Kompositionen in Auftrag gegeben.

Lukas Hofmann, der Dirigent beider Kapellen, präsentiert bei diesem Festkonzert ein vielseitiges Programm: In der ersten Hälfte, gespielt von der Stadtmusik Lienz, stehen wegbereitende Kompositionen für die konzertante Blasmusikszene im Mittelpunkt. Dabei werden unter anderem Werke von Philip Sparke, Gustav Holst, Marc van Delft oder James Barnes zu hören sein.

In der zweiten Konzerthälfte werden von der Bläserphilharmonie Osttirol einige neue Werke der sinfonischen Blasmusikliteratur präsentiert. Im ersten Stück – „Fanfare and Flourishes“ von James Curnow – wird die Eurovisionshymne verarbeitet.

Dann folgen zwei Highlights des Konzerts – die Uraufführung der beiden Auftragskompositionen „Löwenherz“ von Hermann Pallhuber und „Einstein“ von Thomas Doss. In ersterem Werk wird der Kampf von Richard Löwenherz zur Rückeroberung Jerusalems musikalisch dargestellt. Mit im Programm ist außerdem die Suite „The Year of the Dragon“, ein Höchststufenwerk, eigentlich ursprünglich für Brassband geschrieben, aber vom Komponisten Philip Sparke selbst für sinfonisches Blasorchester instrumentiert.

Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro erhältlich, Info und Reservierung Tel. 04852/600-519. (TT)