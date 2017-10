Von Joachim Leitner

Innsbruck – Ein erster Eindruck vorneweg: Alle auf „Neon Nature“, dem zweiten Album der Wiener Band Farewell Dear Ghost, versammelten Songs fangen ziemlich gut an – und verlaufen sich dann reichlich ziellos im Nirgendwo. Eine Ausnahme ist vielleicht der Titeltrack, der gar nicht erst über den Anfang hinaus will, sondern einfach zwitscherndes Zwischenspiel bleibt.

Eingängig und geschmeidig, aber auch einigermaßen langweilig plätschern die12 Lieder vor sich hin, bemühen unverwüstliche Klischees („Hollywood Dreaming“), schwellen schwelgend an („Tease“) oder geben sich „slightly dirty“, wie in der Single „Moonglass“.

In seinen besten Momenten („Pink Noise“) klingt „Neon Nature“ wie die sechste oder siebte Nummer eines U2-Albums aus den 1990er-Jahren. Also alles andere als uninteressant, aber eben auch unheimlich bemüht: Jedes Soundtool, das die Software anbietet, will schließlich mindestens einmal ausprobiert worden sein. Irgendwie verfestigt sich zudem der Eindruck, dass der Band mitunter der Mut vor der eigenen Courage fehlte: Alles im Ansatz Kantige wurde geglättet. Übrig blieben letztlich fluffig-feine, bisweilen etwas breiige Belanglosigkeiten, denen genau jene Energie abgeht, die das Debütalbum der Band „We Colour the Night“ ausgemacht hat. Bildhaft gesprochen: Ging es Sänger Philipp Szalay und Co. 2013 noch darum, der Nacht mit eigenen Farben zuzusetzen, knipsen sie diesmal einfach das (Neon-)Licht an. „Neon Nature“ ist das Album von Profis. Alles ist gut gemacht, keine Frage. Aber eben auch abgebrüht und brav. Bestes Beispiel dafür ist der Song „Kimono Blazer Vibe“, der zunächst ansetzt, als gelte es den Zuschlag für den nächsten James-Bond-Song einzuheimsen – und sich trotzdem davor scheut, den Schritt zur großen pathetischen Geste zu machen. Kein Wunder: Bond-Songs sind von Kontroversen begleitet, die werden bei „Neon Nature“ ausbleiben. Indie Farewell Dear Ghost: Neon Nature. Ink Music (Rough Trade).