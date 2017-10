Von Michael Mader

Kufstein – Mit ihr sind unzählige Jugendliche groß geworden, sie selbst ist mittlerweile bereits im Erwachsenenalter: Die Rede ist von der Kulturfabrik in Kufstein, besser bekannt unter der Abkürzung Kufa.

Am 5. November 1997 öffnete die neue Kufa mit einem Konzert des Blues-Musikers „Lucky Peterson“ erstmals ihre Türen. Zuvor adaptierte die Stadtgemeinde Kufstein um 7,5 Millionen Schilling in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturfabrik in der alten Kneiss­l-Fabrik eine Konzerthalle mit Bar sowie Proberäumen für Musiker. Im ersten Stock des Gebäudes entstand zudem ein neues Jugendzen­trum. Ziel war es, einen modernen und jugendfreundlichen Rahmen für Konzerte und Veranstaltungen zu schaffen.

Mittlerweile wird der Saal der Kulturfabrik mehr als 200-mal pro Jahr genutzt. So kamen in den vergangenen 20 Jahren nicht weniger als 120.000 Besucher zu den verschiedensten Veranstaltungen. In dieser Zeit hat sich die Kulturfabrik zu einer Institution in Kufstein entwickelt, in der schon einige international gefeierte Musiker auf der Bühne standen. Peter Händl, seit 1997 Saalverantwortlicher der Kufa und Ersteller des Konzepts, weiß von vielen großen Namen zu berichten: „Das Ex-Rolling-Stones-Mitglied Mick Taylor trat bei uns ebenso auf wie etwa Alphaville, Wolfgang Ambros, Roger Chapman, Papermoon oder Die Happy. Aber auch Kabarettisten wie Rick Kavanian und Theateraufführungen, u. a. von der Kufsteiner Heimatbühne, belebten und beleben diese Kufsteiner „Institution“. Den Verein Kulturfabrik gibt es allerdings schon weitaus länger: „2014 haben wir das 30-Jährige gefeiert“, weiß Händl, der zusammen mit Irmi schon vor mehr als 25 Jahren Jugendliche zu Konzerten in die „alte“ Kufa lockte.

Für Bürgermeister Martin Krumschnabel ist die neue Kufa auch nach 20 Jahren noch ein wichtiger Pfeiler der Kufsteiner Kulturszene: „Die Kufa hat einen ganz besonderen Reiz und Charme und ist für viele Konzerte und Veranstaltungen die perfekte Location. Gerade bei der Jugend ist sie besonders beliebt.“

Fast auf den Tag genau 20 Jahre später, am 4. November, feiert man das Jubiläum mit „Rodscha und Tom“, einer Mitmachshow für Kinder, und einem Konzert der Band Skolka.