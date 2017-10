New Orleans – Der legendäre Rock‘n‘Roll-und Bluessänger Fats Domino, der mit Hits wie „Blueberry Hill“, „Ain‘t That a Shame“ und „I‘m Walkin‘“ Millionen Fans erreichte, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das bestätigte der zuständige Gerichtsmediziner im Bezirk Jefferson Parish im US-Bundesstaat Louisina der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Das Portal „TMZ“ berichtete unter Berufung auf seine Tochter, dass er in seiner Heimatstadt New Orleans im Bundesstaat Louisiana gestorben sei, im Beisein von Freunden und Angehörigen.

Domino, geboren 1928 als Antoine Domino, wurde in den 50er Jahren berühmt. Seine Musik, eine Mischung aus Blues und Rhythm-and-Blues, gilt als wegweisend für die Entstehung des Rock‘n‘Roll. Schnell etablierte er sich neben Little Richard und Chuck Berry als einer der wichtigsten Vertreter der jungen Musikrichtung. Auch als Pianist und Komponist machte er sich einen Namen.

In den 90er Jahren erlebte er nach der Verwendung seines Songs „I‘m Walking“ in einer Werbung noch einmal ein Comeback. Domino verkaufte in seiner Karriere mehr als 65 Millionen Alben. 1986 wurde er in die Rock‘n‘Roll-Hall-of-Fame aufgenommen, 1987 erhielt er einen Grammy für sein Lebenswerk. (APA/dpa)