Frankfurt am Main – Wegen einer Stimmbanderkrankung muss die kolumbianische Popsängerin Shakira den für Mittwoch in Köln geplanten Start ihrer Welttournee verschieben. „Die El Dorado World Tour von Shakira wird sich um wenige Tage verzögern“, teilte der Veranstalter am Dienstag in Frankfurt am Main mit. „Auf Anraten ihrer Ärzte“ müsse sich die 40-Jährige „noch einige Tage Ruhe gönnen“.

Das Konzert in Köln müsse daher verschoben werden, hieß es weiter. Es werde empfohlen, die „Tickets für das Konzert zu behalten, während an einem Nachholtermin gearbeitet wird“. „Shakira bedauert sehr, dass sie den Kölner Termin nicht wie geplant wahrnehmen kann“, erklärte der Veranstalter. Über die weitere Entwicklung solle „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ informiert werden.

Geplant war eine Welttournee mit zunächst 36 Auftritten. Für diese und die kommende Woche standen nach dem Auftritt in Köln Konzerte in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien auf dem Programm. Folgen sollten bis zum Jahresende Auftritte in weiteren europäischen Staaten, ab Jänner dann Konzerte in den USA und in Kanada. Weitere Termine für Lateinamerika standen noch nicht fest. Für Österreich standen vorerst keine Termine auf dem Tourplan. (APA/AFP)