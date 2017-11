Kirchdorf – Am Ende eines ereignisreichen Musikjahres zog Obmann Gerhard Dörflinger bei der Jahreshauptversammlung zufrieden Bilanz: insgesamt 107 Ausrückungen, die Erreichung des Höchststandes von 60 aktiven Mitgliedern und die Einweihung des neuen Pavillons. Erfreulich war auch die Etablierung und Zusammenarbeit mit dem neuen Kapellmeister Roman Salvenmoser. Als ideal hat sich die Durchführung des traditionellen Ågru’n gemeinsam mit der Herbstmesse erwiesen.

Im Nachwuchsbereich werden aktuell 33 Musiker in der Landesmusikschule ausgebildet. Derzeit bereiten sich die Bläserkids auf das Weihnachtskonzert am 17. 12. vor. Anna-Maria Kofler, Anna Hernegger, Alexander Dorfer und Alexander Ruiter absolvierten das Leistungsabzeichen in Bronze und traten in die Kapelle ein. Katharina Keiler erhielt das Leistungsabzeichen in Silber.

Ehrungen für 10 Jahre erhielten: Elisabeth Aigner, Thomas Taxer und Michael Taxer. Für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft und langjährige Ausschusstätigkeiten wurden Josef Heim und Erich Wieser zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aus beruflichen Gründen beendeten Sebastian Danzl und Mario Lintschinger ihre aktive Zeit. Die abschließenden Neuwahlen bestätigten die Führungsmannschaft. (rw)