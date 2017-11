London/Hintertux – Dem britischen Sänger Ed Sheeran (26) ist mit seinem Video zum Song „Perfect“ offenbar ein Volltreffer gelungen. Fans in den sozialen Netzwerken reagieren begeistert auf das in verschneiten Bergen gedrehte Video, das der 26-Jährige am Donnerstag veröffentlichte. „Wir haben in Österreich gedreht, in Hintertux – und ich mag das Video sehr. Es ist schon sehr weihnachtlich“, sagte Sheeran der dpa.

„Der Song fühlt sich äußerst persönlich an, ich wusste aber auch sofort, dass die Menschen sich damit identifizieren können“. so der Sänger. In „Perfect“ verliebt sich der Sänger in ein Mädchen, das er seit der Kindheit kennt. Im Video spielt neben Sheeran US-Schauspielerin Zoey Deutch (22, „Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe“) die Hauptrolle. Für die Fans des rothaarigen Sängers steht fest, dass „Perfect“ eine wundervolle Liebeserklärung an seine Freundin Cherry Seaborn ist.

Die Hochzeitsglocken hört dieser allerdings noch nicht: „Ich weiß ja nicht einmal, was ich morgen so machen werde“, versucht der Hitsänger die Erwartungen mancher Fans zu dämpfen, aber betont: „She is definitely a keeper.“ Übersetzt heißt das, sie ist auf jeden Fall jemand, den er ganz festhalten will. In der Umgangssprache wird damit auch ausgedrückt, dass man jemanden als festen Partner sieht. Über eine halbe Million Nutzer haben den Clip innerhalb der ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung angesehen. (APA/dpa)