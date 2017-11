Innsbruck – Neue alte Würze fürs Popuniversum: Die Spice Girls wollen wieder gemeinsame Sache machen. Britischen Medienberichten zufolge arbeiten Mel B alias Scary Spice, Emma Bunton alias Baby Spice, Geri Halliwell alias Ginger Spice, Victoria Beckham alias Posh Spice und Mel C alias Sporty Spice an einem gesalzenen Comeback. Das 1994 gegründete Quintett, dessen drei Alben sich mehr als 54 Millionen Mal verkauften, war zuletzt 2012 bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in London gemeinsam aufgetreten.

In den letzten Jahren waren immer wieder Gerüchte um ein Comeback der Girl-Band laut geworden, gescheitert waren diese angeblich immer am Veto von Victoria Beckham. Doch nun soll auch Posh Spice vom Revival angetan sein. Insidern zufolge wird bereits seit Sommer eifrig am Comeback gearbeitet: Für 2018 sollen ein neues Album – das erste seit dem Jahr 2000 – und ein TV-Special in Planung sein.

Mit Hits wie „Wannabe“, „Spice Up Your Life“ oder „Viva Forever“ zählten die Spice Girls zu den Pop-Bestverdienern der 1990er-Jahre. Nach dem Ausstieg von Geri Halliwell im Jahr 1998 folgte drei Jahre später eine Bandpause. In der Folge arbeiteten die „Girls“ an ihren Solokarrieren, ehe sie 2007 ein Greatest-Hits-Album auf den Markt brachten und zu einer letzten gemeinsamen Welttournee aufbrachen, bei der sie 100 Millionen Dollar einspielten. (TT)