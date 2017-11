Telfs – Die Benefizaktion „Tiroler Sternenhimmel“, welche 2015 vom Tiroler Paradeunternehmer KR Arthur Thöni aus der Taufe gehoben wurde, ist auch in diesem Jahr wieder sehr aktiv, um in Not geratenen Tiroler Familien helfend unter die Arme greifen zu können.

Am 11. Dezember findet die „3. Sternenhimmel-Gala“ in der Thöni Sky Lounge statt, und das Organisations-Team steckt derzeit in den letzten Vorbereitungen. Der Gesamterlös der Gala geht auch heuer zur Gänze an das „Netzwerk Tirol hilft“.

„Wir freuen uns natürlich auch über jede weitere Spende, die bis Weihnachten oder gar darüber hinaus an den ,Tiroler Sternenhimmel‘ geht“, so Mit-Initiatorin und Tirol-TV-Chefin Marlies Witsch. Spendenkonto: Tiroler Sternenhimmel AT13 5700 0300 5534 9972. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. (vale)