Innsbruck, Brixen – Mit „Junge SolistInnen am Podium 2017“ setzt das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti die erfolgreiche länderübergreifende Konzertinitiative zur Förderung junger herausragender Instrumentalsolisten fort. Kooperationspartner sind dabei der Bereich deutsche und ladinische Musikschulen und der Kulturverein Brixen.

Elf junge herausragende Solistinnen und Solisten aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen präsentieren von 25. bis 27. November in Innsbruck sowie in Brixen und Auer (Südtirol) Werke in einer sehr großen stilistischen Bandbreite, von der Wiener Klassik bis zur Gegenwart.

Der junge Südtiroler Cellist Jakob Mitterer eröffnet den Reigen an beeindruckenden jungen Musikern mit dem 1. Cellokonzert von Joseph Haydn. Als Solistin im erstmals in Tirol mit Orchester zu hörenden Concerto für Harfe von Germaine Tailleferre ist die junge, preisgekrönte Harfenistin des Tiroler Sinfonieorchesters, Magdalena Hoffmann, zu hören.

Darüber hinaus stehen mit R.E.T. Chamber Brass und Hi5 Minimal Jazz Chamber Music zwei vielversprechende Nachwuchs-Ensembles als Solisten mit dem Kammerorchester auf der Bühne. Das Programm wird außerdem in drei eigens auf spezifische Altersgruppen abgestimmten, moderierten SchülerInnenkonzerten mit dem gesamten Orchester und den Jungen Solisten in Südtirol/Auer und Nordtirol/Innsbruck präsentiert unter dem Motto „ab InnS’ Konzert“.

Weiterführende Infos gibt es unter www.innstrumenti.at. (hubs)