Rom — Der Italo-Rocker Zucchero feiert seine 30-jährige Karriere mit dem Album „Wanted — The Best Collection", das drei CDs mit seinen bekanntesten Hits, drei neue Songs, und eine DVD mit Bildern aus dem Backstage-Bereich und Interviews enthält. Die CD folgt Zuccheros „Black Cat World Tour" mit 137 Konzerten in fünf Kontinenten, die eine Million Zuschauer angelockt haben.





Zuccheros Foto auf dem CD-Cover wurde von einem österreichischen Fotograf, Stefan Sappert, geschossen. „Er hat mich abrupt gefragt, ob ich mich von ihm fotografieren lassen wollte. Ich habe ihm Nein gesagt. Dann habe ich ihm in die Augen geschaut und all seine Enttäuschung gesehen. So habe ich mich fotografieren lassen. Auf dem schwarz-weißen Foto schaue ich zwar älter aus, doch es ist wirklich ein wunderbares Bild. Es musste das Coverbild sein. Der Titel ?Wanted' ist mir eingefallen, weil ich auf diese Bild wie ein Gesuchter ausschaue", so Zucchero im Interview mit der italienischen Tageszeitung La Stampa am Samstag.

Tourstart im Februar



Eines der Lieder „Un'altra storia" (Eine andere Geschichte) ist Zuccheros erster Frau Angela gewidmet. „Nachdem wir so viel gelitten und gestritten haben, haben wir uns jetzt sehr gern. Jeder hat sein Leben. Wenn ich Inspirierung brauche, denke ich aber oft an die Beziehung, die ich zu ihr hatte. Meine Tochter Irene sagt, dass Angela eine Träne vergossen hat, als sie das Lied gehört hat", so der 62-jährige Sänger, der eigentlich Adelmo Fornaciari heißt.





Nach „Wanted" hegt Zucchero weitere Projekte. Am 26. Februar 2018 beginnt in Padua seine Italien-Tour „Wanted". „Ich würde gern eine Platte mit den Liedern machen, die ich gern selbst geschrieben hätte. Doch der Ehrgeiz sagt mir, ich soll warten und mich darauf konzentrieren, die schönste Platte meines Lebens zu machen, die perfekte Platte, nach der ich aufhören, das Musikgeschäft verlassen kann und nur noch live spielen werde. Wann der richtige Moment sein wird, werde ich mit dem Herzen spüren", so Zucchero im Gespräch mit Corriere della Sera. (APA)