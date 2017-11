Innsbruck – Spricht man von Musik, ist der Weg zum salbungsvollen Geschwafel ein kurzer. Und wenn von „Weltmusik“ die Rede ist, schwingt schon mal klumpigstes Klischee mit: folkloristisch aufgebretzelte Exotik, kitschiges Geklimper. Auch manche Musiker, die Kibidoué Eric Bayala in seinem Dokumentarfilm „Widerklang der Seele“ por­trätiert, tun sich schwer mit dem Label „Weltmusik“. Schließlich klingt da immer auch ein bisschen westlich-weißes Überlegenheitsgefühl mit: hier die hiesigen Klänge, dort – in einen Topf geklopft – der rätselhaft tönende Rest. Monatelang hat Bayala in Tirol lebende Musiker auf und abseits der Bühne begleitet. Die meisten sind Zuwanderer, einige gehören der so genannten zweiten Generation an. In ihrer Musik verschwimmen Grenzen, Zuordnungsversuche werden obsolet. Bestes Beispiel: die Innsbrucker Band Latin­Oriente. Musiker aus Mexiko, Bosnien, dem kurdischen Teil der Türkei, aus Spanien und Österreich, die zusammengefunden haben und das Repertoire des musikalisch Denk- und Machbaren lustvoll erweitern. Oder die Sängerin Gina Duen˜as, deren kubanisches Ecklokal in Wilten einst ein Geheimtipp war. Heute arbeitet Duen˜as am Flughafen. Wenn sie singt, geht einem – wie es so schön heißt – das Herz über: Da ist viel Sehnsucht, noch mehr Freude – und ein Hauch Wehmut. Bayala zeigt, wie Duen˜as Gäste nach und nach in ihre Weise einstimmen. Spätestens dann möchte man die verbissensten „Multikulti ist tot“-Schreier an die Wand tanzen. (jole)