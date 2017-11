Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Seit zwei Jahren lebt und arbeitet Jannik Gade in Innsbruck. Schon als Jugendlicher hat Gade in seiner Heimat, den Färöerinseln, Gitarre gespielt und wurde sogar für Musicals engagiert. „Während des Studiums habe ich leider wenig Zeit für mein Hobby gehabt. Nachher wollte ich dafür umso mehr wieder Kontakt zu alten Musikfreunden suchen und neue musikbegeisterte Gleichgesinnte finden“, erzählt Gade.

Der Färöer entdeckte im Sommer die Online-Plattform Kompoz, auf der sich Musiker aller Genres austauschen und gemeinsam neue Songs kreieren. „Das Tolle daran ist, dass du Leute aus der ganzen Welt kennen lernst, vom Anfänger bis zum Profi, der ein eigenes Aufnahmestudio hat“, zeigt sich Gade begeistert. Die Idee für einen Song war bereits geboren: „Nun ging es darum, meine Gitarrenkomposition auf Kompoz zu laden und zu beschreiben, welche Instrumente ich mir dazuwünsche und in welche Stilrichtung der Song gehen sollte.“ Inzwischen haben ein Bassist aus Spanien, ein US-Schlagzeuger, der am renommierten US-Berkeley College of Music studiert hat, und eine Engländerin, die in Dubai lebt, die Stimme zu Gades Song beigesteuert. Ein Kanadier ist gerade dabei, den Song zu mixen“, freut sich Gade. Dass aus seinem ursprünglichen Titel „Never On Time“ inzwischen ein „You Started My Life Again“ geworden ist, stört den Wahl-Innsbrucker gar nicht. „Mich interessiert der Schaffensprozess und dazu gehört auch, dass sich Dinge entwickeln“, so Gade, der bereits an seinem nächsten Projekt arbeitet, das wiederum rund um die Welt gehen soll. „Ich habe eine Idee, aber das Arrangement ist noch nicht fertig.“

Gade steuert seine akustischen und elektrischen Gitarrenklänge auch gern anderen Songwritern bei. „Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn jemand nämlich schreibt, dass er einen Gitarristen für seinen Song sucht, melden sich ungeheuer viele, weil das Instrument halt viel gespielt wird.“ Wie viele Musikfans auf der Plattform Kompoz tatsächlich registriert sind, wird nirgendwo verraten. „Aber man sieht, dass es Tausende sind. Die Österreicher sind aber nicht groß vertreten, ich habe so an die 30 Musiker gefunden. Und noch weniger kommen aus meiner Heimat. Von den Färöer kommen nur ungefähr zehn, aber wir haben ja auch nur 50.000 Einwohner“, so Gade.