Von Hubert Trenkwalder

Telfs – Er ist der neben Tobias Moretti der große Star des „Tiroler Sternenhimmels“, der am 11. Dezember in der Thöni „Sky Lounge“ in Telfs als weihnachtliche Gala über die Bühne geht: Semino Rossi, der sich als Tiroler mit argentinischen Wurzeln in den Dienst der guten Sache stellt.

Im vergangenen Sommer hat der wohl erfolgreichste männliche Schlagerstar der letzten 15 Jahre sein neues Album „Ein Teil von mir“ veröffentlicht. Das Album landete auf Platz 1 der österreichischen, Platz 2 der Schweizer und Platz 4 der deutschen Album-Charts – ein sensationeller Erfolg.

Und die musikalische Frischzellenkur mit neuem Label Ariola, neuem Produzenten (Thorsten Brötzmann), neuen Autoren (u. a. Maite Kelly, Uwe Busse, Oliver Lukas) hat dem 55-jährigen Sympathieträger gut getan.

„Der Schlager ist modern geworden. Er hat so viel Power“, sagt Semino Rossi im Interview, „es kommt mir vor, als wäre gerade ein großer Schlager-Augenblick. Viele junge Fans sind dazugekommen – das tut uns natürlich gut. Wenn ich heute einen Samstagabend-Auftritt im Fernsehen habe, wird meine Musik jetzt auch bei vielen jungen Fans bekannt. Das freut mich.“

Die neue Single „Muy Bien“ startet gerade in den Playlisten so richtig durch. Dass dieser Sommerhit erst im Herbst veröffentlicht wurde, hat einen einfachen Grund. Die erste Single des aktuellen Albums „Wir sind im Herzen jung“ darf mit Fug und Recht als erfolgreichste Semino-Rossi-Single aller Zeiten bezeichnet werden! Wochenlang stand sie auf Platz 1 der deutschen Airplay-Charts, bescherte Semino eine TV-Show nach der anderen und wurde von den Fans immer wieder eingefordert. Der Song hat schlicht und ergreifend mehr Zeit benötigt!

Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es nun eine exklusive Geschenk-Box des Erfolgsalbums, und zeitgleich veröffentlicht Semino Rossi auch sein auf Mallorca produziertes TV-Special „Ein Teil von mir“.

Darüber hinaus gibt es neben vier Remixen seiner neuen Hits auch ein Duett mit Helmut Lotti. Bei dem Titel „Solamente Una Vez“ treffen stimmlich zwei großartige Sänger aufeinander. Der Song ist ab sofort auch in der TT-Hitparade am Start.Kritiker und Fans sind sich jedenfalls einig: Nie klangen seine Songs frischer und moderner.

Apropos Weihnachtsgeschenk: Semino geht ab April 2018 auf seine „Ein Teil von mir“-Tournee durch 5 Länder und wird am 11. Mai nach Innsbruck kommen. Tickets dafür gibt es ab sofort bei www.oeticket.at.