Landeck – Frei nach dem Motto „Weshalb in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ hat man sich bei der Stadtmusikkapelle Landeck unter der Leitung von Helmut Schmid ganz auf die solistischen Qualitäten der Musikanten in den eigenen Reihen besonnen.

Musikanten mit Konservatorium-Abschluss gibt es in der Kapelle zuhauf. Ihr Können ist fürwahr von meisterlicher Qualität. Mit Gioachino Rossinis Ouvertüre zu „Il Barbiere di Siviglia“ und Philip Sparkes „Dance Movements“ stand im ersten Teil des Abends höchste kompositorische Raffinesse auf dem Programm. Komplexe rhythmische Strukturen, finger- und blastechnisch allerhöchste Ansprüche forderten die Musiker und das Publikum.

Mit erlesener Filmmusik im zweiten Teil fühlte man sich im wahrsten Sinn des Wortes „Wie im Himmel“. Den Ohrwurm „Gabriella’s Song“ von Stefan Nilson aus dem gleichnamigen Film realisierten die Solisten Franz Huber (Horn) und Norbert Sailer (Trompete) in einer blastechnischen wie musikalischen Qualität, dass man sich fühlte wie im Himmel. Bei Yirumas „River Flows in You“ muss es sich definitiv um einen vom Himmel geschaffenen Fluss handeln. Daniel Thurner als Solist am Klavier ließ ihn alle Seelen im Saal berührend fließen. Seinen großen und ebenfalls umjubelten Auftritt hatte der Saxophonist Andreas Zangerl in Hans Zimmers Filmmusik zu „Pirates of the Caribbean“. Dafür gab es ebenso „Standing Ovations“ wie für die drei Zugaben. Mit „Dort tanzt Lulu“ in einer Version von Otto M. Schwarz entließen die Stadtmusikanten ein überglückliches Publikum mit himmlischen Glockenklängen aus dem Stadtsaal.

Das Music Project 2017 verdient in Sachen technische Ansprüche und Publikumswirksamkeit die Note „herausragend“. (hau)