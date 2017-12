Düsseldorf – Helene Fischer (33) und Matthias Schweighöfer (36) im Duett: In ihrer Weihnachtsshow tritt Deutschlands berühmteste Schlagersängerin erstmals zusammen mit dem blond gelockten Schauspieler auf. Sie singen Schweighöfers Ballade „Durch den Sturm“. Aufgezeichnet wird die „Helene Fischer Show“ am 9. und 10. Dezember in Düsseldorf.

Die Entertainerin hat dazu viele Musikgäste eingeladen und will noch nie da gewesene Duette präsentieren. Unter den Gästen sind James Blunt, Barbara Schöneberger, Vanessa Mai, die Höhner und die Kelly Family. Ausgestrahlt wird die Sendung am 25. Dezember (20.15 Uhr) auf ORF 2. (APA/dpa)