Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, Hall – Es gibt kein Musikinstrument, das so viel Körpereinsatz erfordert wie ein Schlagzeug. Doch in seinem schallgedämmten Proberaum im Keller eines Innsbrucker Wohnhauses lässt Harry Gschösser seine Sticks scheinbar mühelos wirbeln, führt mit Händen und Füßen komplett verschiedene Bewegungen aus, als wäre das die einfachste Sache der Welt – immer voller Kraft und Energie.

Der Tiroler Power-Drummer war einige Jahre Mitglied der bekannten Tiroler Hardrock-Band No Bros, bevor er nach Los Angeles ging, um dort auf die „ganz Großen“ zu treffen. „In den 1980er-Jahren wollten Musiker aus aller Welt aus genau diesem Grund ans renommierte Musician Institute. Einige hatten Glück, und so war’s dann auch bei mir.“ Er traf den für seine Virtuosität bekannten Paul Gilbert, Gründer der Speed-Metal-Band Racer X und später von Mister Big. Gilbert, längst einer der bekanntesten Rockgitarristen, war damals zwar erst 17, hatte aber schon einen Plattenvertrag. Und er war auf der Suche nach einem Schlagzeuger.

Gschösser hat schon mit vielen Bands gespielt, darunter mit einigen der bekanntesten und besten Musiker weltweit, mit denen er noch heute in Kontakt ist. „Aber mit Racer X hab ich meine größten Erfolge gefeiert, das Album ,Street Le­thal‘ hat sich weltweit verkauft.“ Seither hat sich die Musikszene verändert: „Früher trafen sich die Bandmitgliedern im Proberaum, um sich auszutauschen. Heute muss alles schnell gehen.“ Oft treffen sich die Musiker erst vor dem Konzert. „Vorher schickt jeder dem anderen seine Aufnahme. Einer gibt ein Thema vor, der nächste spielt seinen Part drauf, und so wird alles übers Internet oft Tausende Kilometer hin- und hergeschickt.“

Auch der in Italien lebende Falco-Gitarrist und Racer X-Fan Milan Polak hatte den Tiroler per E-Mail kontaktiert. Das Ergebnis ihrer Kooperation ist morgen, 20.30 Uhr, als „Harry Gschösser & friends“ im Stromboli in Hall zu hören. „Es ist unser erstes Konzert, wir spielen Nummern von Racer X und andere bekannte Stücke, bei denen sicher Stimmung aufkommt.“ Kommen sie gut an, wird an einer CD mit eigener Musik gearbeitet.