Hintertux – „Es war sensationell“, zeigt sich am Tag danach ein Konzertbesucher begeistert. Er war einer der lediglich 200 Auserwählten, die an dem Konzert des Superstars Ed Sheeran in Hintertux teilnehmen durften. Der Brite hatte das Video zu seinem Nummer-eins-Hit „Perfect“ in Hintertux gedreht, und die auf 200 Stück limitierten Karten für das Gratis-Konzert wurden unter Fans weltweit verlost.

„Sheeran war extrem unkompliziert, keine Sonderwünsche oder Starallüren. Er hat sogar ein Foto mit meinem Pizzakoch gemacht – das war für den der beste Tag seines Lebens“, berichtet Hermann Egger, Chef der Hohenhaus Tenne, in der das Konzert stattgefunden hat. „Sheeran hat sich dann mit seiner Gitarre auf die Bühne gestellt und die Fans in seinen Bann gezogen. Bei den Balladen war es so still, da hätte man eine Stecknadel fallen gehört“, schildert Egger weiter.

Und auch die Fans kommen aus dem Schwärmen nicht heraus. „Es war wie ein Konzert im eigenen Wohnzimmer. Sheeran war lediglich fünf Meter weg, das war schon etwas ganz Besonderes“, schildert ein Konzertbesucher. Der britische Superstar seinerseits war offenbar begeistert, betonte er doch gleich mehrfach beim Konzert, dass er sich ins Zillertal und Hintertux verliebt hätte. „Es hat ihm sichtlich gut gefallen, denn er hat sogar vier Lieder mehr gespielt als geplant, und das macht er nicht oft, wurde mir gesagt“, erklärt Egger. „Und das Beste war“, betont ein Konzertbesucher, „zum Schluss hat er noch eine Lokalrunde ausgegeben.“ Da war die Stimmung dann endgültig am Kochen, wie Egger schildert.

Eine gute Stunde hat Sheeran in Hintertux gespielt. Der Andrang vor der Tür hielt sich am Freita­g in Grenzen, wie Egger schildert, „aber die Tage vorher wurden wir bombardiert mit Anfragen, weil alle rein wollten.“ (aha)