Schönwies – Über vier Stunden erstreckte sich das Programm des Blasmusik-Bezirksverbandes Landeck – wie alle Jahre am 8. Dezember. Vielleicht war es der letzte traditionelle „Monstertermin“ an jenem Tag, wie Obmann Florian Geiger im Gemeindesaal Schönwies ankündigte.

Der Reihe nach: Zunächst hieß der Schönwieser VBM Harald Peham die Delegationen der 32 Kapellen aus dem Musikbezirk zum Auftakt-Konzert der Gastgeber-Kapelle willkommen. Der Bezirksobmann sowie Jugendreferent Christian Thöni würdigten die Leistungen der Nachwuchstalente.

Zudem wurden 105 Urkunden an langjährige und verdiente Mitglieder des mehr als 1700 Musikanten zählenden Verbandes überreicht. „Ab nächstem Jahr wird es einen eigenen Ehrentag des Blasmusikbezirkes geben“, kündigte Geiger an. Dieser sei bereits fixiert – für 25. März 2018 (Palmsonntag) in Zams.

Schließlich hoben die Funktionäre besondere Leistungen und Höhepunkte aus dem abgelaufenen Vereinsjahr hervor. „Es ist noch nicht fix, ob wir die nächste Generalversammlung am 8. Dezember machen“, sagte Geiger.

Fix hingegen ist, dass der Verband 2018 sein 70-Jahr-Jubiläum feiert. Schauplatz des Bezirksmusikfestes werde Landeck sein – am 30. Jun­i. Erste Besprechungen dazu habe es mit Bürgermeister Wolfgang Jörg bereits gegeben. Geiger und sein Team planen eine Premiere – einen Marschier-Wettbewerb für Musikkapellen in der Bezirksstadt. Die voraussichtliche Strecke von der Innstraße über die Andreas-Hofer-Brücke in die Malser Straße habe man bereits erkundet. „Marschieren ist in Tirol ein wesentlicher Teil der Kultur“, erläuterte der Obmann zu den Vorbereitungen des Wettbewerbs. Nach der Defilierung und Preisverleihung sollen im Rahmen des Festes auch die Leistungsabzeichen des Bezirks-, Landes- und Bundesverbandes vergeben werden.

Mit einem Plädoyer am Schluss der Versammlung ließ Ehrenobmann Hubert Marth aufhorchen: Leider gebe es noch immer einige Kapellen, die nach wie vor einen bestimmten Marsch (Anm.: den historisch belasteten Standschützenmarsch von Sepp Tanzer) spielen. „Wir sollten alle darauf verzichten“, betonte Marth. (hwe)