Von Christiane Fasching

Innsbruck — Der Auftakt des Buwog-Prozesses war am Montag nicht nur von einer Flut an Anträgen geprägt, sondern hatte zeitweise auch den Anschein einer szenischen Lesung. Um die vermeintliche Vorverurteilung seines Mandanten zu beweisen, las Karl-Heinz Grassers Anwalt Manfred Ainedter den Text des satirischen Lieds „Karl-Heinz" aus der Feder des Wiener Liedermacher-Duos Christoph & Lollo vor. Das dazugehörige Musikvideo soll der Ehemann von Richterin Marion Hohenecker via Twitter verschickt und gelobt haben. Vorspielen konnte es Ainedter — wie geplant — nicht. Der Ton im Gerichtssaal spielte nicht mit. Für Nachhall hat die Aktion trotzdem gesorgt, das Duo fühlt sich nämlich seines geistigen Eigentums beraubt. Ob die Rechtslage dabei auf ihrer Seite ist, wissen sie nicht. Oder wie die beiden zur TT sagen: „Wir haben weder die Zeit noch das Geld noch die Lust, ständig Anwälte auszuschicken, um unsere Rechte und Gefühle zu verteidigen. Wir haben echt Besseres zu tun: Die Vanillekipferl machen sich nicht von selbst!"

Beim Buwog-Prozess kam Ihr Lied „Karl-Heinz" zu zweifelhaften Ehren. Dem Bekanntheitsgrad des Liedes dürfte das ziemlich zuträglich sein, oder?

Christoph & Lollo: Dass ausgerechnet der eine Tweet mit unserem Lied so viel besprochen wird, finden wir seltsam, der ist ja eigentlich gar nicht so interessant. Aber offenbar wissen die Anwälte, wie man Medien füttert. Das Lied ist jedenfalls schon ziemlich alt und unserer Meinung nach eh schon längst bekannt genug. Aber trotzdem: Danke, Herr Anwalt, lieb von Ihnen!

Auf Facebook haben Sie Herrn Ainedter und Herrn Grasser nun gebeten, wegen der „nicht genehmigten öffentlichen Verwendung unseres geistigen Eigentums und den nicht genehmigten Zitierungen" einen angemessenen Geldbetrag an Sie zu überweisen. Rechnen Sie damit, dass Ihr Vorschlag — 70 Stunden zum Stundensatz der Kanzlei Ainedter & Ainedter" — Früchte trägt?

Christoph & Lollo: Definitiv. Privatjet ist schon bestellt.

Im Lied fragt sich ein Herr Maier, wann der „Karl-Heinz endlich in Hefn" geht. Was war der konkrete Anlass, Herrn Maier diese Frage stellen zu lassen?

Christoph & Lollo: Das ist historisch zu betrachten: Im Jahr 2009 war der Karl-Heinz noch Liebling aller Boulevardzeitungen, während die Bevölkerung schon längst begonnen hatte, an seiner umfassenden Großartigkeit zu zweifeln. Um diese Stimmung geht's in dem Lied. Offenbar konnten sich dann ja viele mit Herrn Maier identifizieren.

Im Text heißt es auch: „Wann muss des schene Karlheinzi täglich zittern, ob eam da Fritzl unter da Duschn nit seggiert". Müssen Sie sich wegen dieser Zeile jetzt vor einer strafrechtlichen Verfolgung fürchten?

Christoph & Lollo: Solange man Witze machen, Lieder singen und Geschichten erzählen darf, machen wir uns da überhaupt keine Sorgen. Sollte sich das ändern, bitten wir um einen Hinweis, dann singen wir nur noch über Berge, Wiesen und Liebe.

Freut es Sie, dass Satire jetzt plötzlich so ernst genommen wird?

Christoph & Lollo: Bei dem ganzen Theater geht's ja eigentlich nicht um unser Lied, das übrigens auch kein Paradebeispiel für politische Satire ist. Vielleicht leben wir ja irgendwann in einer Welt, in der Ernstes ernst und Humor mit Humor behandelt wird. Wahrscheinlich aber nicht.

Wird es nun eine „Karl-Heinz"-Reloaded-Version geben? Oder heißt Ihr nächstes Lied „Manfred"?

Christoph & Lollo: Wir machen über jedes Thema immer nur ein Lied. So unterhaltsam der Fall auch ist, es gibt sehr viele relevantere Themen auf der Welt. Von denen handeln unsere neuen Lieder.