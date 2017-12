Von Angela Dähling

Tux – „Wann kommt er? Wo wohnt er? Kannst du mir über den TVB eine Karte besorgen?“ Mit Fragen wie diesen wird der Tuxer Tourismusverband-Geschäftsführer Hermann Erler seit Tagen bombardiert – und er antwortet mit Schulterzucken und Kopfschütteln.

Dass heute der britische Superstar Ed Sheeran ein exklusives Konzert in Hintertux gibt, ist seit Wochen bekannt. Dass der Grund dafür das in Tux gedrehte Video zu seinem Nummer-eins-Hit „Perfect“ ist, und die auf 200 Stück limitierten Karten für das Gratis-Konzert unter Fans weltweit verlost wurden, auch. Alles Weitere ist ein großes Geheimnis – nicht zuletzt aus Angst vor einem nicht mehr händelbaren Hype um den roten Wuschelkopf.

„Alles läuft über die britische Agentur. Wir vom TVB sind da überhaupt nicht eingebunden“, sagt TVB-Direktor Erler. Er selbst hat auch keine Karte fürs Konzert. „Die sind da sehr rigoros. Weder die Bergbahnen noch irgendwelche Bürgermeister haben Karten“, ergänzt Hermann Egger. Er ist Chef der Hohenhaus Tenne in Hintertux und einer der wenigen Tiroler, die heute Abend live dabei sein werden. Der Grund: In Eggers Après-Ski-Hütte hat Ed Sheeran heute Abend seinen kleinen großen Auftritt. Selbst das war bis heute ein Geheimnis.

Heute hat die Hohenhaus Tenne untertags wegen der Vorbereitungen für das besondere Event geschlossen. „Sie wird weihnachtlich dekoriert – so ähnlich, wie sie im Video zu sehen ist“, sagt Egger, dessen Lokal heute der wohl begehrteste Arbeitsplatz Österreichs ist. Auch sonst erwartet die 200 Fans, die aus der ganzen Welt (darunter Australien) anreisen, ein perfekt abgestimmtes Ed-Sheeran-Ambiente. „Wir sollen ihnen zum Empfang farblich auf das CD-Album-Cover abgestimmte blaue Cocktails anbieten“, verrät Egger. Auch das weitere Cocktailangebot sei in Anlehnung an die aktuelle CD zu kreieren. Und da sich der britische Superstar in dem romantischen Winterzauber-Video zu „Perfect“ in urigem Hüttenambiente Pizza schmecken lässt, wird es auch heute Abend Pizza geben.

Der musikalische Zauber dauert heute offenbar nur eine Stunde. „Um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr startet das Konzert von Ed Sheeran, und ab ca. 21 Uhr werden die Türen für die After-Show-Party geöffnet“, informiert Egger über die bisherige Planung. Die meisten Fans reisen erst heute an, sagt TVB-GF Erler. Und auch Ed Sheeran selbst wird erst heute im Tuxertal erwartet – abgeschirmt von einem Aufgebot an Security-Kräften. Er bleibt auch nur für eine Nacht. Und das im bekanntesten Haus der Region, wie jetzt durchsickerte. Dort sieht man der Ankunft des Superstars mit viel Vorfreude, aber entspannt entgegen. Denn Sonderwünsche für den sympathischen und unkomplizierten Briten wurden keine angemeldet. „Alles ganz easy“, sagt Daniel Stock vom Stock Resort, wo man den Umgang mit Promis gewohnt ist. Er nennt das Ed-Sheeran-Video „die beste Werbung für Winterurlaub in den Bergen“. Angeblich soll der Brite einst unbekannt in Mayr­hofen beim Snowbombing dabei gewesen sein, weshalb er für das Video in die Region zurückkehrte. Ob das stimmt? „Vielleicht kann ich ihn fragen“, hofft Stock, dass alles umkompliziert bleibt.