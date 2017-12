„Rebel Yell“ könnte der Schlachtruf des Nova Rock Festivals 2018 werden: Denn Altstar Billy Idol kommt mit diesem Hit zum Festival vom 14. bis 17. Juni nach Nickelsdorf. Mit The Prodigy, Billy Talent, Sunrise Avenue, Megadeth und Passenger wurden am Donnerstag weitere namhafte Acts angekündigt.

Des weiteren gastieren Korn-Sänger Jonathan Davis und Brian Fallon (Sänger von The Gaslight Anthem) auf den Pannonia Fields. Auch dabei sind u.a. All Them Witches, La BrassBanda und Black Stone Cherry. Bereits bekannt waren die Headliner Die Toten Hosen, Iron Maiden, Volbeat und Avenged Sevenfold. (APA)