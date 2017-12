Innsbruck – Mit einem Sensationserfolg in den Instrumentenkoffern geht die Brass Band Fröschl Hall in ihre Jahreswechsel-Tournee 2017/18: Die Truppe gewann den Österreichischen Brass Band Wettbewerb. Er läuft jährlich seit 2014, der Sieger wird zu den European Brass Band Championships (EBBC) entsandt und vertritt dort Österreich.

Die Pflichtstücke – „Canterbury Chorale“ von Jan Van der Roost und „Harmony Music“ von Philip Sparke – zeigen, dass Literatur der höchsten Schwierigkeitsstufe zu bewältigen war. Mit den Fröschls traten die Brass Band Oberösterreich und die Austrian Brass Band an. Die pikante Konstellation: Der Tiroler Hannes Buchegger, Vater der österreichischen Brass-Szene, gründete die Tiroler Band 1987 und führte ab ihrer Gründung 2002 zehn Jahre lang auch die oberösterreichische Band. Beide Ensembles errangen unter ihm internationale Erfolge.

Den österreichischen Wettbewerb haben nun von Anfang an dreimal in Folge die Oberösterreicher gewonnen. Heuer wurden sie Dritte, die Tiroler setzten sich durch. Damit werden sie am 4. und 5. Mai 2018 bei den EBBC in Utrecht/Niederlande antreten.

Seit dem Frühjahr 2017 steht die Brass Band Fröschl Hall unter dem Dirigat von Corsin Tuor. Der Schweizer führte die Band in den Wettbewerb und wird auch alle Konzerte der bevorstehenden Tournee leiten. Die Konzerte finden am 28. Dezember in Toblach, am 29. Dezember in Breitenwang, am 2. Jänner im Kaisersaal von St. Johann und am 3. Jänner im Innsbrucker Congress statt. Solist ist Thomas Rüedi, Euphoniumsolist von internationalem Rang. (u.st.)